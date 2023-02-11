Kahramanmaraş merkezli meydana gelen depremin ardından Güncel vefat sayısı kaç oldu? Sorusu en çok merak edilen sorular arasında yer aldı. Sürekli değişmekte olan vefat sayısı nedeniyle vatandaşlar güncel bilgi almak için Güncel vefat sayısı kaç oldu? Sorusunu araştırmakta. Peki, Güncel vefat sayısı kaç oldu? Depremde kaç kişi vefat etti? 10 ili vuran depremde kaç kişi hayatını kaybetti?

Güncel vefat sayısı kaç oldu? Sorusu, deprem hakkında en çok merak edilen sorular arasında yer alıyor ve sürekli olarak vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Kahramanmaraş merkezli meydana gelen 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerde bilanço her geçen dakika ağırlaşıyor. Deprem 10 şehirde büyük hasara yol açarken, arama kurtarma çalışmaları aralıksız devam ediyor. Peki, Güncel vefat sayısı kaç oldu? Depremde kaç kişi vefat etti? 10 ili vuran depremde kaç kişi hayatını kaybetti?

GÜNCEL VEFAT SAYISI KAÇ OLDU?

Depremlerde şu ana kadar 20 bin 665 kişi hayatını kaybetti, 80 bin 88 kişi kurtarıldı. 92 bin 697 afetzede, bölgeden diğer illere tahliye edildi. AFAD tarafından yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı: "SAKOM'dan alınan son bilgilere göre Kahramanmaraş, Gaziantep, Şanlıurfa, Diyarbakır, Adana, Adıyaman, Osmaniye, Hatay, Kilis, Malatya ve Elazığ illerinde toplam 20 bin 665 vatandaşımız hayatını kaybetmiş; 80 bin 88 vatandaşımız kurtarılmıştır. 92 bin 697 afetzede, bölgeden diğer illere tahliye edilmiştir."

DEPREM BÖLGESİNDE OHAL İLAN EDİLDİ

Toplamda 10 ilde etkili olan depremler nedeniyle Olağanüstü Hal Kararı Meclis Genel Kurulu'nda görüşüldü. Meclis'te yapılan oylama ile 3 ay süreyle bölgede OHAL ilan edilmesi kabul edildi. İlk olarak 10 ille ilgili Olağanüstü Hal Koordinasyon Kurulu kurulacak.

DEPREM BÖLGESİNDE BULUNAN OKULLARDA DEVAM ŞARTI KALDIRILDI

Depremden etkilenen 10 ildeki okullarda eğitim görmekte olan öğrenciler istediği illerdeki okullara nakillerini yaptırabilecek. Ayrıca deprem bölgesinde bulunan okullarda 2. dönem devam şartı aranmayacak.