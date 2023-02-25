Kahramanmaraş merkezli meydana gelen depremin ardından Güncel vefat sayısı kaç oldu? Sorusu en çok merak edilen sorular arasında yer aldı. Sürekli değişmekte olan vefat sayısı nedeniyle vatandaşlar güncel bilgi almak için Güncel vefat sayısı kaç oldu? Sorusunu araştırmakta. Peki, Güncel vefat sayısı kaç oldu? 25 Şubat Depremde kaç kişi vefat etti? 10 ili vuran depremde kaç kişi hayatını kaybetti?

Güncel vefat sayısı kaç oldu? Sorusu, deprem hakkında en çok merak edilen sorular arasında yer alıyor ve sürekli olarak vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Kahramanmaraş merkezli meydana gelen 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerde bilanço her geçen dakika ağırlaşıyor. Deprem 10 şehirde büyük hasara yol açarken, arama kurtarma çalışmaları aralıksız devam ediyor. Peki, Güncel vefat sayısı kaç oldu? 25 Şubat Depremde kaç kişi vefat etti? 10 ili vuran depremde kaç kişi hayatını kaybetti?

GÜNCEL VEFAT SAYISI KAÇ OLDU?

AFAD'dan yapılan açıklamada hayatını kaybedenlerin sayısının 44 bin 218'e yükseldiği belirtildi. Şu ana kadar 9 bin 136 artçı sarsıntının yaşandığı, deprem bölgesinden 528 bin 146 kişinin tahliye edildiği kaydedildi.

"11 BİN 424 ARAMA KURTARMA PERSONELİ GÖREV YAPIYOR"

Açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Bölgede AFAD, PAK, JAK, JÖAK, DİSAK, Sahil Güvenlik, DAK, Güven, İtfaiye, Tahlisiye, MEB, STK'lar ve uluslararası arama kurtarma personelinden oluşan toplam 11.424 arama kurtarma personeli görev yapmaktadır.