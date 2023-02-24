Kahramanmaraş merkezli meydana gelen depremin ardından Güncel vefat sayısı kaç oldu? Sorusu en çok merak edilen sorular arasında yer aldı. Sürekli değişmekte olan vefat sayısı nedeniyle vatandaşlar güncel bilgi almak için Güncel vefat sayısı kaç oldu? Sorusunu araştırmakta. Peki, Güncel vefat sayısı kaç oldu? 24 Şubat Depremde kaç kişi vefat etti? 10 ili vuran depremde kaç kişi hayatını kaybetti? Depremde kaç bina yıkıldı?

Güncel vefat sayısı kaç oldu? Sorusu, deprem hakkında en çok merak edilen sorular arasında yer alıyor ve sürekli olarak vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Kahramanmaraş merkezli meydana gelen 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerde bilanço her geçen dakika ağırlaşıyor. Deprem 10 şehirde büyük hasara yol açarken, arama kurtarma çalışmaları aralıksız devam ediyor. Peki, Güncel vefat sayısı kaç oldu? 24 Şubat Depremde kaç kişi vefat etti? 10 ili vuran depremde kaç kişi hayatını kaybetti? Depremde kaç bina yıkıldı?

GÜNCEL VEFAT SAYISI KAÇ OLDU?

Dün akşam son durumu paylaşan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Bu depremlerde kaybettiğimiz vefat sayımız 43 bin 556. Bu travma ancak büyük bir birlik ve beraberlikle atlatılır. Bu işin içinde daha güçlü bir şekilde çıkacağız. Hüznümüz var, şehirlerimiz yıkıldı ama bu bizim umudumuzu ortadan kaldırmayı sağlamaz. İşimizi bitirmeden de kalkıp gitmeyeceğiz. Burada bu umudu canlı tutmak zorundayız, her zamankinden daha fazla da çalışmak zorundayız." ifadelerini kullandı.

DEPREMDE KAÇ BİNA YIKILDI?

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum ise Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından yürütülen hasar tespit çalışmalarına ilişkin konuştu. Kurum, "Toplam 4 milyon 511 bin bağımsız bölümden oluşan 1 milyon 250 bin bina, 11 ilimizde eş zamanlı incelenmiştir. 520 bin bağımsız bölümden oluşan 164 bin 321 binamız yıkık, acil yıkılacak ve ağır hasarlı olarak tespit edildi." dedi.