Kahramanmaraş merkezli meydana gelen depremin ardından Güncel vefat sayısı kaç oldu? Sorusu en çok merak edilen sorular arasında yer aldı. Sürekli değişmekte olan vefat sayısı nedeniyle vatandaşlar güncel bilgi almak için Güncel vefat sayısı kaç oldu? Sorusunu araştırmakta. Peki, Güncel vefat sayısı kaç oldu? 12 Şubat Depremde kaç kişi vefat etti? 10 ili vuran depremde kaç kişi hayatını kaybetti?

Denizli'de deprem bekleniyor mu? Denizli'de fay hattı var mı? Denizli deprem bölgesi mi?

Güncel vefat sayısı kaç oldu? Sorusu, deprem hakkında en çok merak edilen sorular arasında yer alıyor ve sürekli olarak vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Kahramanmaraş merkezli meydana gelen 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerde bilanço her geçen dakika ağırlaşıyor. Deprem 10 şehirde büyük hasara yol açarken, arama kurtarma çalışmaları aralıksız devam ediyor. Peki, Güncel vefat sayısı kaç oldu? 12 Şubat Depremde kaç kişi vefat etti? 10 ili vuran depremde kaç kişi hayatını kaybetti?

GÜNCEL VEFAT SAYISI KAÇ OLDU?

Depremde bilanço giderek ağırlaşıyor. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Ankara'da AFAD Koordinasyon Merkezi'nde son durumu aktardı. Fuat Oktay, depremde hayatını kaybedenlerin sayısının 24 bin bin 617'ye yükseldiğini belirtti. Yaralı sayısı ise 80 bin 278 oldu.

OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK?

Bugün deprem bölgesinde açıklamalarda bulunan Milli Eğitim Bakanı Özer, depremden etkilenen 10 ilde eğitime 1 Mart'a kadar ara verildiğini açıkladı. Özer, "20 Şubat itibarıyla 71 ilde eğitim ve öğretim başlayacak, bir daha uzatma olmayacak. 1 Mart tarihi itibariyle de 10 ilimizde bölgesel eğitim öğretime geçme kararı vermeyeceğiz. İlçe ve okul temelli kararlar alacağız. 10 ilimizde, ihtiyaç olan yerlerde ikili öğretime geçeceğiz, kapasiteyi maksimum ve verimli kullanacağız" ifadelerini kullandı.

OHAL İLAN EDİLDİ

Toplamda 10 ilde etkili olan depremler nedeniyle Olağanüstü Hal Kararı Meclis Genel Kurulu'nda görüşüldü. Meclis'te yapılan oylama ile 3 ay süreyle bölgede OHAL ilan edilmesi kabul edildi. İlk olarak 10 ille ilgili Olağanüstü Hal Koordinasyon Kurulu kurulacak.

DEPREM BÖLGESİNDE BULUNAN OKULLARDA DEVAM ŞARTI KALDIRILDI

Depremden etkilenen 10 ildeki okullarda eğitim görmekte olan öğrenciler istediği illerdeki okullara nakillerini yaptırabilecek. Ayrıca deprem bölgesinde bulunan okullarda 2. dönem devam şartı aranmayacak.