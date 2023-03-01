Güncel vefat sayısı kaç oldu? Sorusu, 6 Şubat'ta meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremler nedeniyle araştırılıyor. Güncel vefat sayısı kaç oldu? İle hayatını kaybedenlerin sayısı arama motorlarında sorgulatılmakta. Peki, Güncel vefat sayısı kaç oldu? 1 Mart Depremde kaç kişi vefat etti? Kahramanmaraş depremde kaç kişi hayatını kaybetti?

Güncel vefat sayısı kaç oldu? Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı ( Afad ), 6 Şubat'ta meydana gelen ve 11 ilimizde yıkıma neden olan Kahramanmaraş merkezli depremlerde Güncel vefat sayısını açıkladı. Böylece merak edilmekte olan Güncel vefat sayısı kaç oldu? Sorusu yanıt buldu. Peki, Güncel vefat sayısı kaç oldu? 1 Mart Depremde kaç kişi vefat etti? Kahramanmaraş depremde kaç kişi hayatını kaybetti?

GÜNCEL VEFAT SAYISI KAÇ OLDU?

Afad'dan yapılan açıklamaya göre, Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından 11 bin 20 artçı sarsıntı meydana geldi. Kahramanmaraş, Gaziantep, Şanlıurfa, Diyarbakır, Adana, Adıyaman, Osmaniye, Hatay, Kilis, Malatya ve Elazığ'da 45 bin 89 kişi hayatını kaybetti. Bölgeden tahliye edilen ve kendi imkanları ile gittikleri illerde valilik veya kaymakamlıklara başvurarak kayıt yaptıranların sayısı 1 milyon 971 bin 589'a ulaştı.

6 BİNDEN FAZLA PERSONEL GÖREV ALIYOR

Bölgede halen AFAD, PAK, JAK, JÖAK, DİSAK, Sahil Güvenlik, DAK, Güven, itfaiye, tahlisiye, MEB, STK'ler ve uluslararası arama kurtarma personelinden oluşan toplam 6 bin 368 arama kurtarma personeli görev yapıyor. Ayrıca deprem bölgelerinde AFAD, emniyet, jandarma, MSB, UMKE, ambulans, yerel güvenlik, yerel destek ekipleri ile gönüllüler ve saha personelinden toplam 234 bin 636 kişi bulunuyor. Afet bölgesinde başta ekskavatör, çekici, vinç, dozer, kamyon, arazöz, treyler, greyder, vidanjör ve benzeri iş makineleri olmak üzere toplam 18 bin 40 aracın görevi devam ediyor.

14 BİN SORTİ YAPILDI

Bölgeye, personel ve malzeme sevkiyatı için kurulan hava köprüsü ile Hava Kuvvetleri, Kara Kuvvetleri, Deniz Kuvvetleri, Sahil Güvenlik Komutanlığı, Jandarma Genel Komutanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü, Sağlık Bakanlığı ve Orman Genel Müdürlüğüne bağlı 116 helikopter ve 76 uçakla bugüne kadar 13 bin 999 sorti yapıldı.