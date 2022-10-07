Güncel UEFA sıralaması! Türkiye UEFA ülke sıralamasında kaç puanda 2022? Türkiye UEFA sıralamasında kaçıncı sıraya yükseldi?

Temsilcimiz Fenerbahçe'nin galibiyetiyle birlikte Türkiye UEFA sıralamasında bir üst basamağa çıktı. Futbol severler ülkemizin kaç puanda ve kaçıncı sırada olduğunu merak ediyor. Peki, UEFA ülke sıralamasında Türkiye kaç puanda 2022? Türkiye UEFA sıralamasında kaçıncı sıraya yükseldi? İşte detaylar...

UEFA Avrupa ve Konferans Ligi'ndeki 3. hafta maçları tamamlandı. 4 temsilcimizin yarıştığı Avrupa kupalarında aldığımız sonuçlardan sonra Türkiye'nin UEFA sıralamasında yeri değişti. UEFA ülke sıralamasında Türkiye kaç puanda 2022? Türkiye UEFA sıralamasında kaçıncı sıraya yükseldi?

TÜRKİYE UEFA ÜLKE SIRALAMASINDA KAÇINCI SIRADA?

Avrupa'da 3. hafta maçlarının tamamlanmasının ardından Türkiye'nin UEFA sıralamasındaki yeri değişti. Avrupa'da sadece Fenerbahçe'nin kazandığı haftada Türkiye, 1 basamak yükselerek Hırvatistan'ı geçti ve 18. sıraya yerleşti.

Güncel UEFA ülke sıralaması:

15. sıra : Ukrayna : 26,9 puan

Ukrayna : 26,9 puan 16. sıra : Rusya : 26,215 puan

Rusya : 26,215 puan 17. sıra : Danimarka : 25,825 puan

Danimarka : 25,825 puan 18. sıra : Türkiye : 25,7 puan

Türkiye : 25,7 puan 19. sıra : Hırvatistan : 25,15 puan

Hırvatistan : 25,15 puan 20. sıra : Yunanistan : 24,725 puan

TRABZONSPOR VE SİVASSPOR MAĞLUP

UEFA Avrupa Ligi'nde Trabzonspor, Monaco'ya 3-1 yenilirken Sivasspor ise Konferans Ligi'nde Ballkani'ye 4-3 mağlup oldu. Konferans Ligi'ndeki bir diğer temsilcimiz Başakşehir ise Rigas Skola deplasmanında golsüz berabere kaldı.

TEK KAZANAN FENERBAHÇE

Fenerbahçe ise UEFA Avrupa Ligi'nde AEK Larnaca'yı 2-0 mağlup ederek hem grubunda liderliğe yükseldi hem de bu hafta Avrupa'da tek galibiyet alan temsilcimiz olarak ülke puanına büyük katkı sağladı. Avrupa'da tamamlanan 3. hafta maçlarının ardından Türkiye, UEFA ülke puanı sıralamasında 1 basamak yükselerek Hırvatistan'ı geçti ve 18. sıraya yükseldi.