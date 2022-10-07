Güncel UEFA sıralaması! Türkiye UEFA ülke sıralamasında kaç puanda 2022? Türkiye UEFA sıralamasında kaçıncı sıraya yükseldi?
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Temsilcimiz Fenerbahçe'nin galibiyetiyle birlikte Türkiye UEFA sıralamasında bir üst basamağa çıktı. Futbol severler ülkemizin kaç puanda ve kaçıncı sırada olduğunu merak ediyor. Peki, UEFA ülke sıralamasında Türkiye kaç puanda 2022? Türkiye UEFA sıralamasında kaçıncı sıraya yükseldi? İşte detaylar...
UEFA Avrupa ve Konferans Ligi'ndeki 3. hafta maçları tamamlandı. 4 temsilcimizin yarıştığı Avrupa kupalarında aldığımız sonuçlardan sonra Türkiye'nin UEFA sıralamasında yeri değişti. UEFA ülke sıralamasında Türkiye kaç puanda 2022? Türkiye UEFA sıralamasında kaçıncı sıraya yükseldi?
Avrupa'da 3. hafta maçlarının tamamlanmasının ardından Türkiye'nin UEFA sıralamasındaki yeri değişti. Avrupa'da sadece Fenerbahçe'nin kazandığı haftada Türkiye, 1 basamak yükselerek Hırvatistan'ı geçti ve 18. sıraya yerleşti.
Güncel UEFA ülke sıralaması:
- 15. sıra : Ukrayna : 26,9 puan
- 16. sıra : Rusya : 26,215 puan
- 17. sıra : Danimarka : 25,825 puan
- 18. sıra : Türkiye : 25,7 puan
- 19. sıra : Hırvatistan : 25,15 puan
- 20. sıra : Yunanistan : 24,725 puan
UEFA Avrupa Ligi'nde Trabzonspor, Monaco'ya 3-1 yenilirken Sivasspor ise Konferans Ligi'nde Ballkani'ye 4-3 mağlup oldu. Konferans Ligi'ndeki bir diğer temsilcimiz Başakşehir ise Rigas Skola deplasmanında golsüz berabere kaldı.
Fenerbahçe ise UEFA Avrupa Ligi'nde AEK Larnaca'yı 2-0 mağlup ederek hem grubunda liderliğe yükseldi hem de bu hafta Avrupa'da tek galibiyet alan temsilcimiz olarak ülke puanına büyük katkı sağladı. Avrupa'da tamamlanan 3. hafta maçlarının ardından Türkiye, UEFA ülke puanı sıralamasında 1 basamak yükselerek Hırvatistan'ı geçti ve 18. sıraya yükseldi.