GÜNCEL Süper Lig puan durumu! 1. Lig Puan durumu! 7. Hafta Süper Lig puan cetveli!

Güncel Süper Lig puan durumu! futbolseverler tarafından son dönemde en çok merak edilen konular arasında yer almakta. 7. Hafta maçlarının tamamlanmasının ardından Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş, Trabzonspor ve Başakşehir'in Süper Lig'de kaçıncı sırada yer aldığı araştırılmakta. İşte Süper Lig puan durumu! 7 .hafta güncel puan durumu! 1. Lig Puan durumu! Süper Lig puan cetveli!

Süper Lig'de heyecan tüm hızıyla devam ediyor. 7. Hafta maçlarının sona ermesinin ardından oluşan puan durumu futbolseverler tarafından internette en çok araştırılan konular arasında yer almakta. Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş, Trabzonspor ve Başakşehir'in ligdeki sıralamasına ve 7. Hafta itibarıyla oluşan güncel süper lig puan durumu ile ilgili detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz. İşte Süper Lig puan durumu! 7 .hafta güncel puan durumu! 1. Lig Puan durumu! Süper Lig puan cetveli!

SÜPER LİG PUAN DURUMU!

Süper Lig puan durumu 7. Hafta maçlarının sona ermesiyle şu şekilde oluştu. 1. Sırada 16 puanla Adana Demirspor yer alırken ikinci sırada yine 16 puanla Galatasaray, 3. Sırada 14 puanla bir maç eksiği bulunan Başakşehir yer almakta. 7. Haftanın ardından oluşan puan durumu ise şu şekilde.

İşte güncel Süper Lig puan durumu;

SÜPER LİG'DE ÖNÜMÜZDEKİ HAFTA HANGİ MAÇLAR VAR?

Spor Toto Süper Lig'de önümüzdeki hafa oynanacak Uluslar Ligi nedeniyle maçlar oynanmayacak. Süper Lig'de 8. Haftasında oynanacak maçlar ise şu şekilde;

1 Ekim Cumartesi | Saat 14:30 | Kasımpaşa - Gaziantep FK

1 Ekim Cumartesi | Saat 17:00 | Ankaragücü - Medipol Başakşehir

1 Ekim Cumartesi | Saat 17:00 | Yukatel Kayserispor - Trabzonspor

1 Ekim Cumartesi | Saat 20:00 | Adana Demirspor - Galatasaray

2 Ekim Pazar | Saat 14:30 | Alanyaspor - Giresunspor

2 Ekim Pazar | Saat 14:30 | Demir Grup Sivasspor - Atakaş Hatayspor

2 Ekim Pazar | Saat 17:00 | Konyaspor - Ümraniyespor

2 Ekim Pazar | Saat 20:00 | Beşiktaş - Fenerbahçe

3 Ekim Pazartesi | Saat 20:00 | Vavacars Fatih Karagümrük - İstanbulspor

Fraport Tav Antalyaspor (BAY)