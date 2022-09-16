GÜNCEL Süper Lig fikstürü! Süper Lig puan durumu, fikstür! Süper Lig'de bu hafta hangi maçlar var? İşte Süper Lig 7. hafta maçları

Süper Lig puan durumu, fikstür! futbolseverler tarafından araştırılmakta. Transfer döneminin kapanmasının ardından iyice güçlenen takımlar şampiyonluk yolunda kıyasıya mücadele veriyor. Spor Toto Süper Lig'de Şampiyonluk yolunda her puan büyük önem taşırken, takımların puan kaybına tahammülü yok. Peki, Süper Lig'de bu hafta hangi maçlar var? İşte Spor Toto Süper Lig x. Hafta fikstürü

Süper Lig puan durumu, fikstür! Spor Toto Süper Lig'de transfer döneminin kapanmasının ardından takımlar şampiyonluk ve ligde kalmak için büyük mücadelesine 2022 yılında da kaldığı yerden devam ediyor. 19 takımın yer alacağı 2022-2023 sezonunda da futbolseverler tarafından en çok şampiyonluğun en büyük adayları Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş, Trabzonspor ve Başakşehir'in maçlarının oynanacağı saati araştırıyor. İşte 7. Hafta Spor Toto Süper Lig fikstürü! 2022 ve 2023 süper lig fikstürü!

SÜPER LİG FİKSTÜR!

Spor Toto Süper Lig'in 7. Hafta maçları 16 Eylül'de oynanacak Galatasaray Konyaspor maçı ile Cuma günü başlıyor. Haftanın maç takvimi ise şu şekilde;

SPOR TOTO SÜPER LİG PUAN DURUMU!

Spor Toto Süper Lig'de 7.hafta itibarıyla oluşan puan durumu ise şu şekilde;