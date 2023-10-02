Benzine zam var mı ve güncel benzin fiyatları ne kadar olduğu gündeme geliyor. Akaryakıt fiyatlarında dalgalanmalar devam ediyor. Benzine zam var mı, geldi mi soruları gündeme geliyor. 2 Ekim 2023 benzin ne kadar, kaç TL olduğu merak ediliyor. Peki, Benzine zam var mı? 2 Ekim 2023 benzin ne kadar, kaç TL? GÜNCEL Benzin, motorin, mazot fiyatları!

Güncel Motorin, Benzin Fiyatı (2 Ekim): Mazot ne kadar, kaç TL? Benzine zam var mı?

Motorin ve benzine zam var mı ve benzin motorine zam mı geldi merak ediliyor. Brent petrol fiyatları ve dövizdeki değişikliklerle birlikte vatandaşlar benzin, motorin ve mazot fiyatlarını merak ediyor. Benzine zam var mı, 2 Ekim 2023 benzin ne kadar, kaç TL olduğu araştırılıyor.Benzine zam var mı? 2 Ekim 2023 benzin ne kadar, kaç TL? GÜNCEL Benzin, motorin, mazot fiyatları! Detaylar haberimizdedir…

BENZİNE ZAM VAR MI?

Zammın ardından oto gazın litresi İstanbul'da (Avrupa) 18 lira 47 kuruşa, Ankara'da 18 lira 38 kuruşa, İzmir'de ise 18 lira 9 kuruşa çıkacaktır. Ayrıca, bu gece yarısından itibaren oto gazın fiyatı 69 kuruş artacak. Zammın ardından oto gazın litresi 18 lirayı aşacak.

OTO GAZ NE KADAR?

Akaryakıta zam üstüne zam gelmeye devam ediyor. Bu gece yarısından itibaren oto gazın fiyatı 69 kuruş artacak. Zammın ardından oto gazın litresi 18 lirayı aşaması bekleniyor.

SEÇİM SONRASI FİYAT 2 KATINA ÇIKTI

Akaryakıt fiyatlarına son dönemde üst üste zamlar geldi. 14 Mayıs seçimleri öncesi LPG'nin fiyatı 10 lira seviyelerindeydi. Bu süreçte oto gazın fiyatı yaklaşık 2 kat arttı.

AKARYAKIT FİYATLARI NASIL HESAPLANIYOR?

Türkiye'de benzin ve motorin fiyatları hesaplanırken; gümrüksüz rafineri fiyatına ÖTV ve EPDK payının eklenmesiyle KDV hariç rafineri satış fiyatı bulunuyor. Gümrüksüz rafineri fiyatı hesaplanırken ise, Akdeniz-İtalyan piyasasında yayınlanan günlük CIF Akdeniz ürün fiyatları ve günlük dolar kuru takip edilerek, belli bir fiyat değişim farkında gümrüksüz rafineri tavan satış fiyatı elde ediliyor. Bu hesaplanma sonucunda dağıtım firmalarınca uygulanan fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösterebiliyor.