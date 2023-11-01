1 Kasım 2023 tarihli güncel yakıt fiyatları merak konusu. Akaryakıt fiyatlarında yaşanan dalgalanmalar nedeniyle vatandaşlar, benzin, motorin ve mazot fiyatlarını sorguluyor. Benzine ve mazota zam gelip gelmediği, benzinin ne kadar olduğu ve fiyatların ne olacağı konuları gündemi meşgul ediyor. 1 Kasım 2023 benzin ne kadar, kaç TL olduğu merak ediliyor. Peki, Benzine zam var mı? 1 Kasım 2023 benzin ne kadar, kaç TL? GÜNCEL Benzin, motorin, mazot fiyatları!

Güncel Motorin, Benzin Fiyatı (1- 2 Kasım): Mazot ne kadar, kaç TL? Benzine zam var mı?

Motorin ve benzine zam var mı ve benzin motorine zam mı geldi merak ediliyor. Brent petrol fiyatları ve dövizdeki değişikliklerle birlikte vatandaşlar benzin, motorin ve mazot fiyatlarını merak ediyor. Benzine zam var mı, 1 Kasım 2023 benzin ne kadar, kaç TL olduğu araştırılıyor.Benzine zam var mı? 1 Kasım 2023 benzin ne kadar, kaç TL? GÜNCEL Benzin, motorin, mazot fiyatları! Detaylar haberimizdedir…

BENZİNE ZAM VAR MI?

İndirimin ardından benzinin litresi İstanbul'da 34 lira 42 kuruşa, İzmir'de 35 lira 16 kuruşa, Ankara'da 35 lira 05 kuruşa düştü.

BENZİN NE KADAR?

Mayıs ayında gerçekleştirilen seçimler öncesi benzinin litresi 19 lira seviyelerinde, motorin litre fiyatı ise 18 lira seviyelerindeydi. Seçim sonrası akaryakıt fiyatları 2 katına çıktı.

SEÇİM SONRASI FİYAT 2 KATINA ÇIKTI



Mayıs ayında gerçekleştirilen seçimler öncesi benzinin litresi 19 lira seviyelerinde, motorin litre fiyatı ise 18 lira seviyelerindeydi. Seçim sonrası akaryakıt fiyatları 2 katına çıktı.

AKARYAKIT FİYATLARI NASIL HESAPLANIYOR?

Türkiye'de benzin ve motorin fiyatları hesaplanırken; Gümrüksüz rafineri fiyatına ÖTV ve EPDK payının eklenmesiyle KDV hariç Rafineri satış fiyatı bulunuyor. Gümrüksüz Rafineri Fiyatı hesaplanırken ise, Akdeniz-İtalyan piyasasında yayınlanan günlük CIF Akdeniz ürün fiyatları ve günlük Dolar kuru takip edilerek, belli bir fiyat değişim farkında gümrüksüz rafineri tavan satış fiyatı elde ediliyor.