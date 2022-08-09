Güncel Mazot ve Benzin fiyatları 2022! 8-9 Mart Motorinin litresi ne kadar, kaç TL oldu? Mazot ve Motorin litresi ne kadar, kaç TL? LPG ne kadar?

Akaryakıta dün zam gelmişti. Akaryakıt fiyatlarına bugün de yeni zam yapıldı. Bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere benzinin litresi 1 lira 7 kuruş, motorinin litresi ise 1 lira 59 kuruş arttı. Zam sonrası benzinin fiyatı 20 lirayı aştı, motorinin fiyatı ise 23 lira sınırına dayandı. Peki, Benzin, Motorin ve Mazota yeniden zam mı geldi? 8-9 Mart Akaryakıta tekrar zam mı gelecek? Yeni zamlar ne kadar oldu? Bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere, benzinin litresi 57 kuruş, motorinin litresi ise 1 lira 44 kuruş arttı. Güncel Benzin fiyatları! 8-9 Mart Benzinin litresi ne kadar, kaç TL oldu? Benzine en son ne kadar zam yapıldı? Güncel akaryakıt fiyatları ne kadar? 8-9 Mart güncel benzin fiyatları kaç TL? Benzinin litresi ne kadar oldu? Mazotun litresi ne kadar?

BENZİN VE MAZOTA ZAM MI YAPILDI? (9 MART ÇARŞAMBA 2022)

Brent petrolün fiyatı Rusya-Ukrayna savaşıyla yükselişini sürdürürken, bu gelişme Türkiye'de akaryakıta zam olarak yansımaya devam ediyor. Son bir haftada 4 kez zamlanan benzin ve motorinin fiyatı bir kez daha arttı. Bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere benzinin litresi 1 lira 7 kuruş, motorinin litresi ise 1 lira 59 kuruş arttı. Zam sonrası benzinin fiyatı 20 lirayı aştı, motorinin fiyatı ise 23 lira sınırına dayandı.

Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası'ndan (EPGİS) yapılan açıklamaya göre; benzin ve motorine bir kez daha zam geldi. Bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere, benzinin litresi 1 lira 7 kuruş, motorinin litresi ise 1 lira 59 kuruş arttı.

BENZİNE ZAM GELDİ Mİ?

Zammın ardından Ankara'da ortalama 19,37 liradan satılan benzinin litre fiyatı 20,44 lira olacak. Benzinin litresi İstanbul'da 19,28 liradan 20,35 liraya, İzmir'de 19,39 liradan 20,46 liraya çıkacak.

Güncel Benzin Litre Fiyatları:

İstanbul'da benzinin litresi : 20,35 TL

20,35 TL İzmir'de benzinin litresi : 20,46 TL

20,46 TL Ankara'da benzinin litresi : 20,44 TL

MOTORİNE, MAZOTA ZAM GELDİ Mİ?

Ankara'da ortalama 21,31 liradan satılan motorinin litre fiyatı 22,90 lira olacak. Motorinin litresi İstanbul'da 21,23 liradan 22,82 liraya, İzmir'de 21,31 liradan 22,90 liraya çıkacak.

Güncel Motorin (Mazot) Fiyatları:

İstanbul'da motorinin (mazotun) litresi : 22,82 TL

22,82 TL İzmir'de motorinin (mazotun) litresi : 22,90 TL

22,90 TL Ankara'da motorinin (mazotun) litresi : 22,90 TL

SON BİR HAFTADA 5. ZAM

Benzin ve motorine zamlar üst üste geldi. 3 Mart tarihinde benzine 88 kuruş, motorine ise 1 lira 51 kuruş zam gelmişti. 4 Mart tarihinde benzinin litresi 53 kuruş, motorinin litresi 1 lira 33 kuruş zamlandı. 5 Mart tarihinde benzine 69, motorine ise 84 kuruş zam geldi. 8 Mart (bugün) tarihinde benzinin litresi 57 kuruş, motorinin litresi 1 lira 44 kuruş arttı. 9 Mart (yarın) tarihinden itibaren geçerli olmak üzere ise benzinin litresi 1 lira 7 kuruş, motorinin litresi ise 1 lira 59 kuruş arttı. Böylece son 1 haftada 5 kez fiyat arttı.

AKARYAKIT FİYATLARININ HESAPLANMASI

Akaryakıt fiyatları, Türkiye'nin de dahil olduğu Akdeniz piyasasındaki işlenmiş ürün fiyatlarının ortalaması ile dolar kurundaki değişiklikler baz alınarak rafineriler tarafından hesaplanıyor. Bu hesaplanma sonucunda dağıtım firmalarınca uygulanan fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösterebiliyor.

Twitter'dan yapılan açıklama:

Akaryakıt Ürünlerinde Fiyat Artışı

09/03/2022 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere;

Benzinde 1,07

Motorinde 1,59 TL/LT

Pompa satış fiyatlarına yansıyacak şekilde artış olmuştur.

Haberler.com - Gündem