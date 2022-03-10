Güncel Mazot, Benzin ve Motorin fiyatları! 10-11 Mart Mazotun litresi ne kadar, kaç TL oldu 2022? Benzin, LPG ve Motorin litresi ne kadar, kaç TL?

Akaryakıta dün indirim yapılmıştı. Haliyle akaryakıt fiyatları tekrardan güncellenmiş oldu. Bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere benzinin litresi 1 lira 7 kuruş, motorinin litresi ise 1 lira 59 kuruş arttı. Peki, Güncel Mazot, Benzin ve Motorin fiyatları 2022! 10-11 Mart Mazotun litresi ne kadar, kaç TL oldu? Benzin ve Motorin litresi ne kadar, kaç TL? LPG ne kadar? Bu gelişmeyle birlikte benzin Ankara'da ortalama 20,44 liradan, İstanbul'da 20,35 liradan, İzmir'de 20,46 liradan satılmaya devam edecek. Motorin ise Ankara'da ortalama 22,92 liradan, İstanbul'da 22,83 liradan, İzmir'de 22,92 liradan satılacak. Güncel Mazot, Benzin ve Motorin fiyatları 2022 sizlerle...

BENZİN VE MAZOTA İNDİRİM MI YAPILDI? (10 MART PERŞEMBE 2022)

Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası tarafından yapılan açıklamada, 10 Mart'ta benzine yapılan 79 kuruşluk zam ve motorine yapılan 2 lira 25 kuruşluk zammın kaynağından iptal edilmesi nedeniyle geri çekildiği belirtildi. Bu gelişmeyle birlikte benzin Ankara'da ortalama 20,44 liradan, İstanbul'da 20,35 liradan, İzmir'de 20,46 liradan satılmaya devam edecek. Motorin ise Ankara'da ortalama 22,92 liradan, İstanbul'da 22,83 liradan, İzmir'de 22,92 liradan satılacak.

Rusya ve Ukrayna arasında devam eden savaş, benzin fiyatlarını da uçurdu. Savaş nedeniyle Amerika ve Avrupa'daki birçok ülkede benzin fiyatlarına zam geldi. Türkiye'de de günlerden bu yana uygulanan zamlar, 10 Mart'ta da sürdü. Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası tarafından yapılan açıklamada benzine 79 kuruş, motorine ise 2 lira 25 kuruş zam yapıldığı duyurulmuştu. Ancak EPGİS, akşam saatlerinde gerçekleştirdiği yeni açıklamayla zamların kaynağından geri çekildiğini belirtti. EPGİS'in zamlar konusunda bir yetkisi olmadığı, sadece hesaplayarak vatandaşa duyurduğu biliniyor.

BENZİNE İNDİRİM GELDİ Mİ? ZAMLAR İPTAL Mİ EDİLDİ?

Zamdan önce Ankara'da ortalama 20,44 liradan, İstanbul'da 20,35 liradan, İzmir'de ise 20,46 liradan satılan benzin, aynı rakamlardan satılacak.

(10-11 MART PERŞEMBE CUMA 2022) Güncel Benzin Litre Fiyatları:

İstanbul'da benzinin litresi : 20,35 TL

20,35 TL İzmir'de benzinin litresi : 20,46 TL

20,46 TL Ankara'da benzinin litresi : 20,44 TL

MOTORİNE, MAZOTA İNDİRİM GELDİ Mİ? ZAMLAR İPTAL Mİ EDİLDİ?

Ankara'da ortalama 22,92 liradan satılan motorinin litre fiyatı da aynı kalırken, İstanbul'da motorin 22,83 liradan, İzmir'de de 22,92 liradan satılmaya devam edecek.

(10-11 MART PERŞEMBE CUMA 2022) Güncel Motorin (Mazot) Fiyatları:

İstanbul'da motorinin (mazotun) litresi : 22,83 TL

22,83 TL İzmir'de motorinin (mazotun) litresi : 22,92 TL

22,92 TL Ankara'da motorinin (mazotun) litresi : 22,92 TL

"KAYNAĞINDAN GERİ ÇEKİLMESİ GEREKÇESİYLE İPTAL EDİLMİŞTİR"

Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası, zammın iptal nedenine ilişkin de açıklama yaptı. Buna göre açıklamada, "Yapılan zamlar ürün fiyatlarının bugün büyük oranlı düşüş göstermesi doğrultusunda kaynağından iptal edilmiştir" ifadelerine yer verildi.

AKARYAKIT FİYATLARI NASIL HESAPLANIYOR?

Akaryakıt fiyatları, Türkiye'nin de dahil olduğu Akdeniz piyasasındaki işlenmiş ürün fiyatlarının ortalaması ile dolar kurundaki değişiklikler baz alınarak rafineriler tarafından hesaplanıyor. Bu hesaplanma sonucunda dağıtım firmalarınca uygulanan fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösterebiliyor.

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