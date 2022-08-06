Güncel Mazot, Benzin ve Akaryakıt fiyatları 2022! 6-7 Ağustos Motorinin litresi ne kadar, kaç TL oldu? Benzin, LPG ve Mazot litresi ne kadar, kaç TL?

Akaryakıta bugün çifte indirim geliyor. Bu gece yarısından itibaren benzinin fiyatı 2 lira 23 kuruş, motorinin fiyatı ise 1 lira 15 kuruş düştü. Peki, Benzin, Motorin ve Mazota yeniden indirim mi geldi? 6-7 Ağustos Akaryakıta tekrar indirim mi gelecek? Yeni indirimler ne kadar oldu? Güncel Benzin fiyatları! 6-7 Ağustos Benzinin litresi ne kadar, kaç TL oldu? Benzine en son ne kadar zam ve indirim yapıldı? Güncel akaryakıt fiyatları ne kadar? 6-7 Ağustos güncel benzin fiyatları kaç TL? Benzinin litresi ne kadar oldu? Mazotun litresi ne kadar? İşte detaylar...

BENZİN VE MAZOTA İNDİRİM Mİ YAPILDI? (6 AĞUSTOS CUMARTESİ 2022)

Brent petrolün son 6 ayın en düşük seviyesine gerilemesinin ardından akaryakıta çifte indirim geldi. Bu gece yarısından itibaren benzinin fiyatı 2 lira 23 kuruş, motorinin fiyatı ise 1 lira 15 kuruş düştü.

İndirimin ardından benzinin litresi İstanbul'da 20 lira 12 kuruşa, Ankara'da 20 lira 17 kuruşa ve İzmir'de 20 lira 15 kuruşa geriledi. Motorinin litresi ise İstanbul'da 23 lira 39 kuruşa, Ankara'da 23 lira 51 kuruşa, İzmir'de ise 23 lira 52 kuruşa düştü.

BENZİNE İNDİRİM GELDİ Mİ?

İndirimin ardından benzinin litresi İstanbul'da 20 lira 12 kuruşa, Ankara'da 20 lira 17 kuruşa ve İzmir'de 20 lira 15 kuruşa geriledi.

Güncel Benzin Litre Fiyatları:

İstanbul'da benzinin litresi : 20,12 TL

20,12 TL İzmir'de benzinin litresi : 20,15 TL

20,15 TL Ankara'da benzinin litresi : 20,17 TL

MOTORİNE, MAZOTA İNDİRİM GELDİ Mİ?

Motorinin litresi ise İstanbul'da 23 lira 39 kuruşa, Ankara'da 23 lira 51 kuruşa, İzmir'de ise 23 lira 52 kuruşa düştü.

Güncel Motorin (Mazot) Fiyatları:

İstanbul'da motorinin (mazotun) litresi : 23,39 TL

23,39 TL İzmir'de motorinin (mazotun) litresi : 23,52 TL

23,52 TL Ankara'da motorinin (mazotun) litresi : 23,51 TL

AKARYAKIT FİYATLARI NASIL HESAPLANIYOR?

Akaryakıt fiyatları, Türkiye'nin de dahil olduğu Akdeniz piyasasındaki işlenmiş ürün fiyatlarının ortalaması ile dolar kurundaki değişiklikler baz alınarak rafineriler tarafından hesaplanıyor. Bu hesaplanma sonucunda dağıtım firmalarınca uygulanan fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösterebiliyor.

EPGİS FİYAT DEĞİŞİMLERİNİ DUYURMAMA KARARI ALMIŞTI

EPDK'nın fiyatlardaki değişimi açıklayan tek sendika olan EPGİS hakkında suç duyurusunda bulunmasının ardından, sendika dava süreci sonlanana kadar akaryakıttaki fiyat değişimlerini vatandaşlarla paylaşmayacağını açıklamıştı.