Güncel Korona Vaka Sayısı! KORONAVİRÜS TABLOSU! Covid 19 günlük vaka sayısı kaç oldu?

Güncel korona vaka sayısı merak ediliyor. Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan haftalık Kovid-19 tablosuna göre, 27 Haziran-3 Temmuz tarihleri arasında tespit edilen koronavirüs vaka sayıları açıklandı. Peki, Covid 19 günlük vaka sayısı kaç oldu? Güncel Korona Vaka Sayısı! İşte, Koronavirüs tablosu haberimizde...

GÜNCEL KORONA VAKA SAYISI

Sağlık Bakanlığı'nca açıklanan haftalık korona tablosuna göre, 27 Haziran-3 Temmuz arasında vaka sayısı 57 bin 113 oldu, 25 kişi hayatını kaybetti. Geçtiğimiz hafta vaka sayısı ise 26 bin 635 olarak açıklanmıştı.

KAÇ KİŞİ VEFAT ETTİ?

Koronavirüsten dolayı 25 kişi hayatını kaybederken, 30 bin 478 kişinin de karantina ve tedavisi sona erdi. Tabloda yer alan verilere göre, Türkiye'de bugüne kadar toplam 15 milyon 180 bin 444 vaka saptandı. Toplam 99 bin 57 kişi de koronavirüsten dolayı hayatını kaybetti.

KORONAVİRÜS TABLOSU

GEÇEN HAFTA 26 BİN VAKA AÇIKLANMIŞTI

Korona salgınının dünyada etkisini yitirmesi sonrasında tüm dünyada kısıtlamalar kaldırılmıştı. Ancak vakaların son zamanlarda giderek artması endişe yarattı. Geçtiğimiz hafta 26 bin olarak açıklanan vakaların bir hafta içerisinde bu kadar artması akıllara önlemler yeniden gelecek mi sorusunu da getirdi.