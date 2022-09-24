GÜNCEL | Kapalı Çarşı canlı altın fiyatları! Güncel Gram, Çeyrek, Yarım, Tam altın fiyatları! Altın yükseldi mi?
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Altın fiyatlarının yükselip, yükselmediği son dönemde en çok merak edilen konular arasında yer almakta. Kültürümüzde özel gün ve törenlerde takılan altın fiyatları araştırılmakta. Kullanıcılar gram altın, çeyrek altın, yarım altın ve tam altının kapalı çarşıdaki fiyatları hakkında arama yapıyor. Peki, Kapalı Çarşı canlı altın fiyatları nedir? Güncel Gram, Çeyrek, Yarım, Tam altın fiyatları! Altın yükseldi mi? İşte Kapalı Çarşı canlı altın fiyatları!
Dövizin artmasıyla birlikte altın fiyatları da yükselişe geçti. Kültürümüzde özellikle düğün ve törenlerde takılan altının fiyatı vatandaşlar tarafından merak edilmekte. Kullanıcılar internette en çok Kapalı Çarşı canlı altın fiyatları nedir? Güncel Gram, Çeyrek, Yarım, Tam altın fiyatları! Altın yükseldi mi? İşte Kapalı Çarşı canlı altın fiyatları! gibi konuları araştırıyor. Araştıran ve merak eden kullanıcılar için Güncel Kapalı Çarşı canlı altın fiyatları!
KAPALI ÇARŞI CANLI ALTIN FİYATLARI NEDİR?Kapalı çarşıdaki güncel 22 Ayar Altın TL/Gr fiyatı alış 910,8 TL, satış 917,4 TL'dir.
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Analistler, ABD Merkez Bankası'nın ( Fed ) bu akşam açıklayacağı faiz kararı öncesi altın fiyatlarında dalgalı bir seyir izlendiğini belirterek, karar sonrası Fed Başkanı Jerome Powell'ın yapacağı konuşma ve güncellenen makroekonomik projeksiyonlarda para politikasının gelecek dönem seyrine ilişkin ipuçlarının aranacağını söyledi. Para piyasalarındaki fiyatlamalarda ABD Merkez Bankası'nın (Fed) bu hafta yüzde 83 ihtimalle 75 baz puan faiz artırmasının beklendiğini aktaran analistler, kasım toplantısı için ise tahminlerin 50 baz puanda yoğunlaştığını dile getirdi.