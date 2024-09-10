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GÜNCEL DÖVİZ KURU! Dolar, euro ve altın kaç lira? Bugün döviz kuru ne kadar?

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Dolar, euro ve altın fiyatlarındaki son durum merak ediliyor. Ekonomi dünyası ve yatırımcılar tarafından yakından takip edilen döviz kurlarındaki güncel durum ve değerler hakkında bilgi verildi. Peki, Dolar, euro ve altın kaç lira? Bugün döviz kuru ne kadar?

10 Eylül 2024 itibarıyla güncel döviz kurları sık sık araştırılıyor. Dolar endeksi ise şu sıralarda önceki kapanışın yüzde 0,1 altında 101,6 seviyesinde bulunuyor. 1 dolar kaç TL ve gram altın ne kadar oldu sorularına yanıt aranıyor. Bugün döviz kuru ne kadar oldu? Bugün serbest piyasada dolar ne kadar? Detaylar haberimizdedir...

DOLAR NE KADAR?

Dolar: 34,09 TL

EURO NE KADAR?

Euro: 37,63 TL

GÜNCEL DÖVİZ KURU! Dolar, euro ve altın kaç lira? Bugün döviz kuru ne kadar?

STERLİN NE KADAR?

Sterlin : 44,58 TL

GÜNCEL DÖVİZ KURU İÇİN TIKLAYINIZ

GRAM ALTIN NE KADAR?

Altın fiyatlarında ise gram altın fiyatı 2.214 TL civarında işlem görmektedir?.

GÜNCEL DÖVİZ KURU! Dolar, euro ve altın kaç lira? Bugün döviz kuru ne kadar?

ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

Çeyrek Altın, alış 4.382,4 TL ve satış 4.492,0 TL'den işlem görüyor.

YARIM ALTIN NE KADAR?

Yarım Altın, alış 8.717,9 TL ve satış 8.935,8 TL'den işlem görüyor.

CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?

Cumhuriyet Altını, alış 18.502,6 TL ve satış 18.782,2 TL'den işlem görüyor.

GÜNCEL ALTIN KURU İÇİN TIKLAYINIZ

Haberler.com / Sena Demiröz - Gündem

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