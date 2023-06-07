GÜNCEL DÖVİZ FİYATLARI! Altın, dolar neden yükseliyor? Euro, dolar, altın ne kadar?

Güncel döviz fiyatları ve dolar, altın neden yükseliyor merak ediliyor. Euro, dolar, altın ne kadar ve altın, dolar neden yükseliyor gündeme geliyor. 28 Mayıs'ta düzenlenen Cumhurbaşkanlığı ikinci tur seçimlerinden beri rekor üstüne rekor kıran dolar ve euro kuru, bugün de hareketini değiştirmedi. Güncel döviz fiyatları ve dolar, altın neden yükseliyor merak ediliyor. Euro, dolar, altın ne kadar ve altın, dolar neden yükseliyor araştırılıyor. Peki, Altın, dolar neden yükseliyor? Altın ne kadar?