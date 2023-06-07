GÜNCEL DÖVİZ FİYATLARI! Altın, dolar neden yükseliyor? Euro, dolar, altın ne kadar?
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Güncel döviz fiyatları ve dolar, altın neden yükseliyor merak ediliyor. Euro, dolar, altın ne kadar ve altın, dolar neden yükseliyor gündeme geliyor. 28 Mayıs'ta düzenlenen Cumhurbaşkanlığı ikinci tur seçimlerinden beri rekor üstüne rekor kıran dolar ve euro kuru, bugün de hareketini değiştirmedi. Güncel döviz fiyatları ve dolar, altın neden yükseliyor merak ediliyor. Euro, dolar, altın ne kadar ve altın, dolar neden yükseliyor araştırılıyor. Peki, Altın, dolar neden yükseliyor? Altın ne kadar?
Altın, dolar neden yükseliyor? Euro, dolar, altın ne kadar? soruları gündeme geliyor. Güncel döviz fiyatları ve altın, dolar neden yükseliyor merak ediliyor. Euro, dolar, altın ne kadar ve güncel döviz fiyatları araştırılıyor. Son günlerde yükselişe geçen dolar 23 lirayı, gram altında 1.456 lirayı aşarak rekor kırdı. Altın, dolar neden yükseliyor? Euro, dolar, altın ne kadar? Detaylar haberimizdedir…
ALTIN NE KADAR?
Güne yine rekorla başlayan euro aynı dakikalarda 24,88; gram altın ise 1.457 TL seviyelerinde seyrediyor.
DOLAR NE KADAR?
Gece saatlerinde 22 lira seviyelerini aşan dolar, saat 14.25 itibarıyla 23,10 seviyelerine ulaşarak rekor kırdı.
EKONOMİNİN DÜMENİNDE ARTIK MEHMET ŞİMŞEK VAR
Cumhurbaşkanı Erdoğan yemin etmesinin ardından açıkladığı Kabine'de Mehmet Şimşek'in Hazine ve Maliye Bakanı olduğunu duyurmuştu. Bakanlıktaki devir teslim töreninde konuşan Şimşek, "Türkiye'nin rasyonel bir zemine dönme dışında bir seçeneği kalmamıştır. Kurala dayalı bir Türkiye ekonomisi özlenen refaha ulaşmamızda önemli olacaktır. Makro finansal istikrarı önceliklendireceğiz" ifadelerini kullanmıştı.