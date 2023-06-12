GÜNCEL DÖVİZ FİYATLARI! 12 Haziran 2023 altın, dolar neden yükseliyor? Euro, dolar, altın ne kadar?
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Güncel döviz fiyatları ve dolar, altın neden yükseliyor merak ediliyor. Euro, dolar, altın ne kadar ve altın, dolar neden yükseliyor gündeme geliyor. Seçim sonrası yükselişini sürdüren dolar/TL, gece saatlerinde 23,75 seviyelerini aşarak yeni haftaya da rekorla başladı. Güncel döviz fiyatları ve dolar, altın neden yükseliyor merak ediliyor. Euro, dolar, altın ne kadar ve altın, dolar neden yükseliyor araştırılıyor. Peki, Altın, dolar neden yükseliyor? Euro, dolar, altın ne kadar?
Altın, dolar neden yükseliyor? Euro, dolar, altın ne kadar? soruları gündeme geliyor. Güncel döviz fiyatları ve altın, dolar neden yükseliyor merak ediliyor. Euro, dolar, altın ne kadar ve güncel döviz fiyatları araştırılıyor. 28 Mayıs'ta düzenlenen Cumhurbaşkanlığı ikinci tur seçimlerinden beri rekor kıran dolar kuru, bugün de yukarı yönlü hareketini değiştirmedi. Altın, dolar neden yükseliyor? Euro, dolar, altın ne kadar? Detaylar haberimizdedir…
ALTIN NE KADAR?
Yükselişini sürdüren euro aynı dakikalarda 25,36 TL'den, gece saatlerinde 1495,72 seviyelerine kadar çıkarak rekorunu tazeleyen gram altın ise 1484,28 seviyelerinden işlem görüyor.
DOLAR NE KADAR?
Gece saatlerinde 23,75 TL seviyelerini aşan dolar yeni haftaya da rekorla başlarken, saat 08.45 itibarıyla 23,50 TL sınırında seyrediyor.
Seçim sonrası yükselişini sürdüren dolar/TL, gece saatlerinde 23,75 seviyelerini aşarak yeni haftaya da rekorla başladı. Dolar, saat 08.45 itibarıyla 23,50 TL seviyelerinden işlem görürken, euro ise aynı dakikalarda 25,36 TL sınırında seyrediyor. Gram altın da gece saatlerinde 1495,72 seviyelerine kadar çıkarak rekorunu tazeledi.