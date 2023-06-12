GÜNCEL DÖVİZ FİYATLARI! 12 Haziran 2023 altın, dolar neden yükseliyor? Euro, dolar, altın ne kadar?

Güncel döviz fiyatları ve dolar, altın neden yükseliyor merak ediliyor. Euro, dolar, altın ne kadar ve altın, dolar neden yükseliyor gündeme geliyor. Seçim sonrası yükselişini sürdüren dolar/TL, gece saatlerinde 23,75 seviyelerini aşarak yeni haftaya da rekorla başladı. Güncel döviz fiyatları ve dolar, altın neden yükseliyor merak ediliyor. Euro, dolar, altın ne kadar ve altın, dolar neden yükseliyor araştırılıyor. Peki, Altın, dolar neden yükseliyor? Euro, dolar, altın ne kadar?