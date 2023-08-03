GÜNCEL DOLAR KURU: Dolar ne kadar oldu? 3 Ağustos dolar kaç oldu? Dolar kaç TL?

Doların güne yatay seyirle başlamasının ardından vatandaşlar güncel dolar kurunu araştırdı. Türkiye'nin gündeminde yer alan dolar fiyatı araştırılıyor. Arama motorlarında ise Dolar ne kadar oldu? 3 Ağustos dolar kaç oldu? Dolar kaç TL? soruları aratılıyor. İşte güncel dolar kuru!

Dün düşüş eğiliminde hareket eden dolar/TL, dün önceki kapanışın hemen altında 26,9610'dan günü tamamladı. Dolar kurunun güncel fiyatı ise gündemde yer alıyor. Vatandaşlar her gün dolar fiyatlarını kontrol ediyor. Peki, Dolar ne kadar oldu? 3 Ağustos dolar kaç oldu? Dolar kaç TL?

DOLAR NE KADAR OLDU?

Dolar/TL, güne yatay seyirle başlamasının ardından 26,9860 seviyesinden işlem görüyor. Dolar endeksi yüzde 0,2 artışla 102,8 seviyesinde bulunurken, avro/dolar paritesi yüzde 0,2 azalışla 1,0920 seviyesinde seyrediyor. Küresel piyasalar, Fed'in sıkı para politikasını daha uzun süre sürdürebileceği endişeleriyle negatif seyrediyor.

EURO VE STERLİN NE KADAR?

Aynı dakikalarda euro/TL 29,55'ten, sterlin/TL ise 34,34'ten satılıyor. Dolar endeksi, şu sıralarda yüzde 0,2 artışla 102,8 seviyesinde bulunurken, euro/dolar paritesi ise yüzde 0,2 azalışla 1,0920 seviyesinde seyrediyor.

PİYASAR VERİ AKIŞINA ODAKLANDI

Küresel piyasalar, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) sıkı para politikasını daha uzun sürdürebileceğine dair endişelerle negatif seyrediyor. Analistler, bugün yurt dışında İngiltere Merkez Bankası'nın faiz kararı, Euro Bölgesi'nde Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE), dünya genelinde açıklanacak hizmet sektörü Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) ve ABD'de fabrika siparişlerinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan dolar endeksinde 100 ve 99'un destek, 103 seviyesinin direnç konumunda olduğunu kaydetti.

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