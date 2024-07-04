GÜNCEL DOLAR KURU! Dolar ne kadar, 1 Dolar kaç lira? Bugün (4 Temmuz) dolar ne kadar oldu?

Güncel döviz kuru ve bugün dolar dolar ne kadar olduğu merak ediliyor. 4 Temmuz dolar kaç ve dolar yükselecek mi sorusu gündemden düşmüyor. Dolar kaç TL oldu, 1 Dolar kaç lira? Dolar kuru bugün ne kadar oldu? Dolar kaç TL? soruları merak ediliyor. Dolar kaç TL oldu, 1 Dolar kaç lira? Dolar kuru bugün ne kadar oldu? 4 Temmuz dolar kaç TL? Detaylar haberimizdedir…

DOLAR NE KADAR?

Dolar/TL, güne yükselişle başlamasının ardından 32,5830 seviyesinden işlem görüyor. Dolar endeksi ise yatay seyirle 105,3 seviyesinde bulunuyor.

EURO NE KADAR?

Euro/TL ise yüzde 0,4 yükselişle 35,2640 seviyelerinde işlem görüyor.

STERLİN NE KADAR?

Sterlin/TL yüzde 0,2 primle 41,5470'den satılıyor.

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