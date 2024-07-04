GÜNCEL DOLAR KURU! Dolar ne kadar, 1 Dolar kaç lira? Bugün (4 Temmuz) dolar ne kadar oldu?
Dolar yükselecek mi ve dolar ne kadar olacak soruları gündeme gelirken, dolar kaç TL olduğu merak ediliyor. 4 Temmuz dolar kaç TL ve güncel döviz kuru araştırılıyor. Dolar endeksi ise şu sıralarda yatay seyirle 105,3 seviyesinde bulunuyor. Peki, Dolar kaç TL oldu, 1 Dolar kaç lira? Dolar kuru bugün ne kadar oldu? 4 Temmuz dolar kaç TL?
Güncel döviz kuru ve bugün dolar dolar ne kadar olduğu merak ediliyor. 4 Temmuz dolar kaç ve dolar yükselecek mi sorusu gündemden düşmüyor. Dolar kaç TL oldu, 1 Dolar kaç lira? Dolar kuru bugün ne kadar oldu? Dolar kaç TL? soruları merak ediliyor. Dolar kaç TL oldu, 1 Dolar kaç lira? Dolar kuru bugün ne kadar oldu? 4 Temmuz dolar kaç TL? Detaylar haberimizdedir…
DOLAR NE KADAR?
Dolar/TL, güne yükselişle başlamasının ardından 32,5830 seviyesinden işlem görüyor. Dolar endeksi ise yatay seyirle 105,3 seviyesinde bulunuyor.
EURO NE KADAR?
Euro/TL ise yüzde 0,4 yükselişle 35,2640 seviyelerinde işlem görüyor.
STERLİN NE KADAR?
Sterlin/TL yüzde 0,2 primle 41,5470'den satılıyor.
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