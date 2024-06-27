GÜNCEL DOLAR KURU! Dolar ne kadar, 1 Dolar kaç lira? Bugün (27 Mayıs) Dolar ne kadar oldu?

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DOLAR NE KADAR?

Dolar/TL, güne yatay seyirle başlamasının ardından 32,8450 seviyesinden işlem görüyor. Dün satıcılı bir seyir izleyen dolar/TL, günü yüzde 0,3 azalışla 32,8429'dan tamamladı. Dolar/TL, güne yatay seyrederek başlamasının ardından saat 09.30 itibarıyla önceki kapanışın hemen üzerinde 32,8450'den satılıyor.

EURO NE KADAR?

Euro/TL yatay seyirle 35,1255'ten satılıyor.

STERLİN NE KADAR?

Sterlin/TL önceki kapanışın hemen üzerinde 41,5110'dan işlem görüyor.

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