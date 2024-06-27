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GÜNCEL DOLAR KURU! Dolar ne kadar, 1 Dolar kaç lira? Bugün (27 Mayıs) Dolar ne kadar oldu?

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Güncel dolar kuru ne kadar? Dolar kaç TL oldu, 1 Dolar kaç lira? Dolar kuru bugün ne kadar oldu? 27 Mayıs dolar kaç TL? gündeme geliyor. Kapalıçarşı dolar kuru ve döviz fiyatları yükseliyor mu merak ediliyor.

Güncel döviz kuru ve bugün dolar dolar ne kadar olduğu merak ediliyor. 27 Mayıs dolar kaç ve dolar yükselecek mi sorusu gündemden düşmüyor. Dolar kaç TL oldu, 1 Dolar kaç lira? Dolar kuru bugün ne kadar oldu? 27 Mayıs dolar kaç TL? soruları merak ediliyor. Dolar kaç TL oldu, 1 Dolar kaç lira? Dolar kuru bugün ne kadar oldu? 27 Mayıs dolar kaç TL? Detaylar haberimizdedir…

DOLAR NE KADAR?

Dolar/TL, güne yatay seyirle başlamasının ardından 32,8450 seviyesinden işlem görüyor. Dün satıcılı bir seyir izleyen dolar/TL, günü yüzde 0,3 azalışla 32,8429'dan tamamladı. Dolar/TL, güne yatay seyrederek başlamasının ardından saat 09.30 itibarıyla önceki kapanışın hemen üzerinde 32,8450'den satılıyor.

EURO NE KADAR?

Euro/TL yatay seyirle 35,1255'ten satılıyor.

GÜNCEL DOLAR KURU! Dolar ne kadar, 1 Dolar kaç lira? Bugün (27 Mayıs) Dolar ne kadar oldu?

STERLİN NE KADAR?

Sterlin/TL önceki kapanışın hemen üzerinde 41,5110'dan işlem görüyor.

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Haberler.com / Sena Demiröz - Gündem

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