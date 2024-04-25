GÜNCEL DOLAR KURU! Dolar ne kadar, 1 Dolar kaç lira? Bugün (25 Nisan) Dolar ne kadar oldu?
Güncel dolar kuru ve döviz durumu merak ediliyor. 25 Nisan'da dolar kaç TL oldu, 1 dolar kaç lira? Doların yükselecek mi olacağı ve doların ne kadar olacağı soruları gündemde. Güncel döviz kuru ve bugünkü dolar ne kadar olduğu, doların yükselecek mi olacağı sorusu gündemden düşmüyor. Dolar kaç TL oldu, 1 Dolar kaç lira? Dolar kuru bugün ne kadar oldu? 25 Nisan dolar kaç TL?
Güncel döviz kuru ve bugün dolar dolar ne kadar olduğu merak ediliyor. 25 Nisan dolar kaç ve dolar yükselecek mi sorusu gündemden düşmüyor. Dolar kaç TL oldu, 1 Dolar kaç lira? Dolar kuru bugün ne kadar oldu? 25 Nisan dolar kaç TL? soruları merak ediliyor. Dolar kaç TL oldu, 1 Dolar kaç lira? Dolar kuru bugün ne kadar oldu? 25 Nisan dolar kaç TL? Detaylar haberimizdedir…
DOLAR NE KADAR?
Dolar 32,5429'dan satılıyor.
EURO NE KADAR?
Euro 34,9072'den satılıyor.
STERLİN NE KADAR?
Sterlin 40,5882'den satılıyor.