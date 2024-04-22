GÜNCEL DOLAR KURU! Dolar ne kadar, 1 Dolar kaç lira? Bugün (22 Nisan) Dolar ne kadar oldu?

Güncel döviz kuru ve bugün dolar dolar ne kadar olduğu merak ediliyor. 22 Nisan dolar kaç ve dolar yükselecek mi sorusu gündemden düşmüyor. Dolar kaç TL oldu, 1 Dolar kaç lira? Dolar kuru bugün ne kadar oldu? 22 Nisan dolar kaç TL? soruları merak ediliyor. Dolar kaç TL oldu, 1 Dolar kaç lira? Dolar kuru bugün ne kadar oldu? 22 Nisan dolar kaç TL? Detaylar haberimizdedir…

DOLAR NE KADAR?

Dolar 32,5241'den satılıyor.

EURO NE KADAR?

Euro 34,6039'dan satılıyor.

STERLİN NE KADAR?

Sterlin 39,9810'dan satılıyor.

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