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GÜNCEL DOLAR KURU! Dolar ne kadar, 1 Dolar kaç lira? Bugün (22 Nisan) Dolar ne kadar oldu?

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Dolar yükselecek mi ve dolar ne kadar olacak soruları gündeme gelirken, dolar kaç TL olduğu merak ediliyor. 22 Nisan dolar kaç TL ve güncel döviz kuru araştırılıyor. Dolar kaç TL oldu, 1 Dolar kaç lira? Dolar kuru bugün ne kadar oldu? 22 Nisan dolar kaç TL? gündeme geliyor. Peki, Dolar kaç TL oldu, 1 Dolar kaç lira? Dolar kuru bugün ne kadar oldu? 22 Nisan dolar kaç TL?

Güncel döviz kuru ve bugün dolar dolar ne kadar olduğu merak ediliyor. 22 Nisan dolar kaç ve dolar yükselecek mi sorusu gündemden düşmüyor. Dolar kaç TL oldu, 1 Dolar kaç lira? Dolar kuru bugün ne kadar oldu? 22 Nisan dolar kaç TL? soruları merak ediliyor. Dolar kaç TL oldu, 1 Dolar kaç lira? Dolar kuru bugün ne kadar oldu? 22 Nisan dolar kaç TL? Detaylar haberimizdedir…

DOLAR NE KADAR?

Dolar 32,5241'den satılıyor.

EURO NE KADAR?

Euro 34,6039'dan satılıyor.

STERLİN NE KADAR?

Sterlin 39,9810'dan satılıyor.

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Haberler.com / Sena Demiröz - Gündem

Sterlin Gündem Finans Dünya Ekonomi Haberler

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