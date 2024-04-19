GÜNCEL DOLAR KURU! Dolar ne kadar, 1 Dolar kaç lira? Bugün (19 Nisan) Dolar ne kadar oldu?

Güncel döviz kuru ve bugün dolar dolar ne kadar olduğu merak ediliyor. 19 Nisan dolar kaç ve dolar yükselecek mi sorusu gündemden düşmüyor. Dolar kaç TL oldu, 1 Dolar kaç lira? Dolar kuru bugün ne kadar oldu? 19 Nisan dolar kaç TL? soruları merak ediliyor. Dolar kaç TL oldu, 1 Dolar kaç lira? Dolar kuru bugün ne kadar oldu? 19 Nisan dolar kaç TL? Detaylar haberimizdedir…

DOLAR NE KADAR?

Dolar 32,5973'den satılıyor.

EURO NE KADAR?

Euro 34,8305'ten satılıyor.

MERKEZ BANKASI YIL SONU DOLAR TAHMİNİ

Merkez Bankası'nın nisan ayına ait Piyasa Katılımcıları Anketi'nde dolar ve enflasyon tahmini duyuruldu. Açıklanan verilerde 12 ay sonrası enflasyon ve dolar beklentilerinde önceki ankete göre rakamlarda düşüş görüldü.

Dolar beklentisi bir önceki anket döneminde 40,53 TL iken, bu anket döneminde 40,01 TL oldu. 12 ay sonrası dolar kuru beklentisi ise bir önceki anket döneminde 42,79 TL iken, bu anket döneminde 42,47 TL olarak gerçekleşti.