Güncel dolar kuru 7 Şubat | 1 Dolar ne kadar, kaç TL? Canlı dolar kuru!

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DOLAR KAÇ TL?

Dolar/TL, güne değer kazancıyla başlamasının ardından 30,5700 seviyesinden işlem görüyor. Dün yükseliş eğiliminde hareket eden dolar/TL, günü yüzde 0,14 artışla 30,5555'ten tamamladı. Dolar/TL, yeni güne de değer kazancıyla başlamasının ardından saat 11.00 itibarıyla yüzde 0,1 artışla 30,5700'den işlem görüyor.

EURO KAÇ TL?

Aynı dakikalarda avro/TL yüzde 0,2 yükselişe 32,8720'den satılıyor.

STERLİN NE KADAR?

Sterlin/TL yüzde 0,1 primle 38,3850'den satılıyor.

FED'İN BU YIL ATACAĞI ADIMLARA YÖNELİK BEKLENTİLERİN İYİMSER OLACAĞI TAHMİN EDİLİYOR

Analistler, ABD Merkez Bankasının ( Fed ) politika faizini beklenenden daha uzun süre sabit tutabileceğine dikkati çekerek, ülke ekonomisinin güçlü kalmaya devam ettiğine yönelik sinyallerin varlık fiyatları üzerinde etkili olduğunu belirtti. Açıklanan verilerden alınan sinyaller dikkate alındığında Fed'in bu sene atacağı adımlara yönelik beklentilerin iyimser olabileceğini ifade eden analistler, bankanın enflasyonla mücadelesinin öngörülünden daha uzun olabileceği uyarısında bulundu.