Güncel Cumhurbaşkanı adaylığı imza sayısı! Cumhurbaşkanı adaylığı imza sayıları kaç oldu? 26 Mart Pazar Cumhurbaşkanı adaylığı imza sayıları!

Cumhurbaşkanlığı adaylığını açıklayan isimler arasındaki imza yarışı devam ediyor. 14 Mayıs'ta gerçekleşecek olan seçimler için geri sayım devam ederken bir yandan da cumhurbaşkanı adayı olmak isteyen isimlerin imza toplama çabası devam ediyor. Peki, Güncel Cumhurbaşkanı adaylığı imza sayısı! Cumhurbaşkanı adaylığı imza sayıları kaç oldu?

Cumhurbaşkanlığı adaylığı başvurusu YSK tarafından kabul edilen isimlerin aday olması için 27 Mart'a kadar 100 bin imza toplaması gerekiyor. Bu nedenle birçok Cumhurbaşkanı adayı, adaylığını koyabilmesi için belirlenen hedefi tamamlamaya çalışıyor. Peki, Güncel Cumhurbaşkanı adaylığı imza sayısı! Cumhurbaşkanı adaylığı imza sayıları kaç oldu?

GÜNCEL CUMHURBAŞKANI ADAYLIĞI İMZA SAYISI

Yüksek Seçim Kurulu (YSK), imza toplama sürecinde beşinci gün sonuçlarını açıkladı. Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce dün itibarıyla 100 bin imzaya ulaşan ilk isim olurken, bugün imza sayısının 105 bin 663'e yükseldiği görüldü. Ata İttifakı Cumhurbaşkanı adayı Sinan Oğan 72 bin 214, Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek ise 21 bin 436 imza topladı.

Diğer adayların imza sayısı ise şu şekilde:

Yakup Türkal: 2543

Erkan Trükten: 1700

Tevfik Ahmet Özal: 1090

İrfan Uzun: 756

Halil Murat Ünver: 388

Hilmi Özden: 357

Davut Turan: 106

BAŞVURU ÜCRETİ NE OLACAK?

100 bin imza toplayan kişiye, istemesi durumunda başvuru için ödediği 555 bin 980 lira iade edilecek. Adaylık için yeterli imzaya ulaşamayanların yatırdığı ücret ise Hazine'ye gelir kaydedilecek.