Cumhurbaşkanlığı adaylığını açıklayan isimler arasındaki imza yarışı devam ediyor. 14 Mayıs'ta gerçekleşecek olan seçimler için geri sayım devam ederken bir yandan da cumhurbaşkanı adayı olmak isteyen isimlerin imza toplama çabası devam ediyor. Peki, Güncel Cumhurbaşkanı adaylığı imza sayısı! Cumhurbaşkanı adaylığı imza sayıları kaç oldu?

Cumhurbaşkanlığı adaylığı başvurusu YSK tarafından kabul edilen isimlerin aday olması için 27 Mart'a kadar 100 bin imza toplaması gerekiyor. Bu nedenle birçok Cumhurbaşkanı adayı, adaylığını koyabilmesi için belirlenen hedefi tamamlamaya çalışıyor. Peki, Güncel Cumhurbaşkanı adaylığı imza sayısı! Cumhurbaşkanı adaylığı imza sayıları kaç oldu?

GÜNCEL CUMHURBAŞKANI ADAYLIĞI İMZA SAYISI

27 Mart'a kadar 100 bin imza toplanılması gereken yarışta saat 16.10 itibarıyla Muharrem İnce 96 bin 662 imza sayısına ulaşmayı başardı. Diğer isimlerden Sinan Oğan 55 bin 583, Doğu Perinçek'in ise 19 bin 313 imza toplayabildi. Anayasanın 101. maddesine göre; cumhurbaşkanlığına, siyasi parti grupları, en son yapılan genel seçimlerde toplam geçerli oyların tek başına veya birlikte en az yüzde 5'ini almış olan siyasi partiler ile en az 100 bin seçmen aday gösterebiliyor. Seçmenler, YSK'nın ilanında belirtilen adaylardan sadece biri için ve bir kez teklifte bulunabilecek. Cumhurbaşkanı kesin aday listesi 31 Mart'ta, Resmi Gazete'de yayımlanacak. Ardından cumhurbaşkanı seçimi propaganda dönemi başlayacak.

BAŞVURU ÜCRETİ NE OLACAK?

100 bin imza toplayan kişiye, istemesi durumunda başvuru için ödediği 555 bin 980 lira iade edilecek. Adaylık için yeterli imzaya ulaşamayanların yatırdığı ücret ise Hazine'ye gelir kaydedilecek.