Mazota ne kadar zam gelecek? 9 Mart Benzine zam mı geldi, Motorine zam mı geldi? Benzin ve motorin ne kadar oldu?

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BENZİNE ZAM GELDİ Mİ?

Brent petrolün fiyatı Rusya-Ukrayna savaşıyla yükselişini sürdürürken, bu gelişme Türkiye'de akaryakıta zam olarak yansımaya devam ediyor. Son bir haftada 5 kez zamlanan benzin ve motorinin fiyatı bir kez daha arttı. Bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere benzinin litresi 1 lira 7 kuruş, motorinin litresi ise 1 lira 59 kuruş arttı. Zam sonrası benzinin fiyatı 20 lirayı aştı, motorinin fiyatı ise 23 lira sınırına dayandı.

Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası'ndan (EPGİS) yapılan açıklamaya göre; benzin ve motorine bir kez daha zam geldi. Bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere, benzinin litresi 1 lira 7 kuruş, motorinin litresi ise 1 lira 59 kuruş arttı.

BENZİN VE MOTORİNİN LİTRESİ KAÇ LİRA OLACAK?

Zammın ardından Ankara'da ortalama 19,37 liradan satılan benzinin litre fiyatı 20,44 lira olacak. Benzinin litresi İstanbul'da 19,28 liradan 20,35 liraya, İzmir'de 19,39 liradan 20,46 liraya çıkacak.

Ankara'da ortalama 21,31 liradan satılan motorinin litre fiyatı 22,90 lira olacak. Motorinin litresi İstanbul'da 21,23 liradan 22,82 liraya, İzmir'de 21,31 liradan 22,90 liraya çıkacak.

AKARYAKIT FİYATLARI

08.03.2022 tarihli akaryakıt fiyatları şu şekildedir:

Kurşunsuz 95 (Excellium95) TL/lt: 19,27 TL

Gazyağı TL/lt: 19,36 TL

Motorin TL/lt: 21,23 TL

TL/lt: 21,23 TL Motorin (Excellium) TL/lt: 21,26 TL

Kalorifer Yakıtı TL/Kg: 17,13 TL

Fuel Oil TL/Kg: 14,76 TL

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