GÜNCEL benzin ve akaryakıt litre fiyatları! 19 Mayıs benzine zam var mı? Ankara, İstanbul, İzmir benzin ne kadar, benzin zammı ne zaman? - Haberler

GÜNCEL benzin litre fiyatı ve 19 Mayıs benzine zam var mı sorusunun yanıtı araştırılan konulardan biri olarak karşımıza çıkıyor. Petrol fiyatları ve dövizde yaşanan yükseliş akaryakıta zam olarak yansımaya devam ediyor. Dün 1 lira 70 kuruş zam yapılan benzine bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere yeni bir zam daha gelmesi bekleniyordu. Peki, Benzin zammı ne zaman? Benzine zam gelecek mi? Benzin motorin zam var mı? Benzine zam var mı son dakika 2022 haberleri! Benzine zam geldi mi?

19 MAYIS BENZİNE ZAM VAR MI?

Geçtiğimiz gün litre başına 1 lira 70 kuruş zam gelen benzine bugünden itibaren geçerli olmak üzere 1 lira 4 kuruşluk bir zam daha yapıldı. Zamla birlikte İstanbul'da benzinin litre fiyatı 23 lira 86 kuruşa yükseldi. Benzine yılbaşından bu yana 17 kez zam yapılmıştı, bugünkü fiyat artışı ise 18. zam oldu.

İSTANBUL'DA BENZİN NE KADAR?

Zam sonrası benzin İstanbul'da 23 lira 86 kuruşa; Ankara ve İzmir'de ise 23 lira 97 kuruşa yükseldi.

BU YILKİ 18. FİYAT ARTIŞI

Benzine yılbaşından bu yana 17 kez zam yapılmıştı, bugünkü fiyat artışı ise 18. zam oldu.

AKARYAKIT FİYATLARI NASIL HESAPLANIYOR?

Akaryakıt fiyatları, Türkiye'nin de dahil olduğu Akdeniz piyasasındaki işlenmiş ürün fiyatlarının ortalaması ile dolar kurundaki değişiklikler baz alınarak rafineriler tarafından hesaplanıyor. Bu hesaplanma sonucunda dağıtım firmalarınca uygulanan fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösterebiliyor.

EPGİS FİYAT DEĞİŞİMLERİNİ DUYURMAMA KARARI ALMIŞTI

EPDK'nın fiyatlardaki değişimi açıklayan tek sendika olan EPGİS hakkında suç duyurusunda bulunmasının ardından sendika, dava süreci sonlanana kadar akaryakıttaki fiyat değişimlerini vatandaşlarla paylaşmayacağını açıklamıştı.

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