Güncel benzin fiyatları! (6 Eylül 2022) Akaryakıt fiyatları kaç lira oldu? Benzin, motorin, LPG ne kadar, kaç TL oldu?
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Her gün değişen akaryakıt fiyatları karşısında vatandaşlar, güncel benzin fiyatlarını (6 Eylül 2022) ve akaryakıt fiyatları kaç lira olduğunu merak ediyor. Benzin, motorin, LPG ne kadar, kaç TL oldu araştırılıyor. Peki, Güncel benzin fiyatları! (6 Eylül 2022) Akaryakıt fiyatları kaç lira oldu?
Petrol fiyatları ve dolar kurundaki değişimlere bağlı olarak akaryakıt fiyatlarındaki hareketlilik devam ediyor. Araç sahipleri güncel benzin fiyatlarını (6 Eylül 2022) ve akaryakıt fiyatları kaç lira olduğunu merak ediyor. Benzin, motorin, LPG ne kadar, kaç TL oldu araştırılıyor. Güncel benzin fiyatları! (6 Eylül 2022) Akaryakıt fiyatları kaç lira oldu? Benzin, motorin, LPG ne kadar, kaç TL oldu? Detaylar haberimizdedir…
Zammın ardından benzinin litresi
- İstanbul'da 19.23'e,
- İzmir'de 19.35'e,
- Ankara'da 19.37'ye yükseldi.
Motorinin litresi
- İstanbul'da 25.22'ye,
- İzmir'de 25.36'ya,
- Ankara'da ise 25.34'e çıktı.
LPG'nin fiyatı ise indirimin ardından
- İstanbul'da 10.95'e,
- Ankara'da 10,98'e,
- İzmir'de 10,82'ye düştü.
18 Ağustos Perşembe günü motorine 79 kuruş zam, benzine 83 kuruş indirim, 20 Ağustos Cumartesi günü ise motorine 1 lira 7 kuruş zam, 25 Ağustos Perşembe günü ise motorine 95 kuruş zam, 30 Ağustos Salı günü benzine 1 lira 4 kuruş indirim, 3 Eylül tarihinde ise benzine 1 lira 51 kuruş, motorine ise 2 lira 41 kuruş indirim gelmişti.
Akaryakıt fiyatları, Türkiye'nin de dahil olduğu Akdeniz piyasasındaki işlenmiş ürün fiyatlarının ortalaması ile dolar kurundaki değişiklikler baz alınarak rafineriler tarafından hesaplanıyor. Bu hesaplanma sonucunda dağıtım firmalarınca uygulanan fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösterebiliyor.
EPGİS FİYAT DEĞİŞİMLERİNİ DUYURMAMA KARARI ALMIŞTI
EPDK'nın fiyatlardaki değişimi açıklayan tek sendika olan EPGİS hakkında suç duyurusunda bulunmasının ardından, sendika dava süreci sonlanana kadar akaryakıttaki fiyat değişimlerini vatandaşlarla paylaşmayacağını açıklamıştı.