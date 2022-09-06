Her gün değişen akaryakıt fiyatları karşısında vatandaşlar, güncel benzin fiyatlarını (6 Eylül 2022) ve akaryakıt fiyatları kaç lira olduğunu merak ediyor. Benzin, motorin, LPG ne kadar, kaç TL oldu araştırılıyor. Peki, Güncel benzin fiyatları! (6 Eylül 2022) Akaryakıt fiyatları kaç lira oldu?

Petrol fiyatları ve dolar kurundaki değişimlere bağlı olarak akaryakıt fiyatlarındaki hareketlilik devam ediyor. Araç sahipleri güncel benzin fiyatlarını (6 Eylül 2022) ve akaryakıt fiyatları kaç lira olduğunu merak ediyor. Benzin, motorin, LPG ne kadar, kaç TL oldu araştırılıyor. Güncel benzin fiyatları! (6 Eylül 2022) Akaryakıt fiyatları kaç lira oldu? Benzin, motorin, LPG ne kadar, kaç TL oldu? Detaylar haberimizdedir…

AKARYAKIT FİYATLARI KAÇ LİRA OLDU?

Zammın ardından benzinin litresi

İstanbul'da 19.23'e,

İzmir'de 19.35'e,

Ankara'da 19.37'ye yükseldi.

Motorinin litresi

İstanbul'da 25.22'ye,

İzmir'de 25.36'ya,

Ankara'da ise 25.34'e çıktı.

LPG'nin fiyatı ise indirimin ardından

İstanbul'da 10.95'e,

Ankara'da 10,98'e,

İzmir'de 10,82'ye düştü.

GÜNCEL BENZİN FİYATLARI

18 Ağustos Perşembe günü motorine 79 kuruş zam, benzine 83 kuruş indirim, 20 Ağustos Cumartesi günü ise motorine 1 lira 7 kuruş zam, 25 Ağustos Perşembe günü ise motorine 95 kuruş zam, 30 Ağustos Salı günü benzine 1 lira 4 kuruş indirim, 3 Eylül tarihinde ise benzine 1 lira 51 kuruş, motorine ise 2 lira 41 kuruş indirim gelmişti.

AKARYAKIT FİYATLARI NASIL HESAPLANIYOR?

Akaryakıt fiyatları, Türkiye'nin de dahil olduğu Akdeniz piyasasındaki işlenmiş ürün fiyatlarının ortalaması ile dolar kurundaki değişiklikler baz alınarak rafineriler tarafından hesaplanıyor. Bu hesaplanma sonucunda dağıtım firmalarınca uygulanan fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösterebiliyor.

EPGİS FİYAT DEĞİŞİMLERİNİ DUYURMAMA KARARI ALMIŞTI

EPDK'nın fiyatlardaki değişimi açıklayan tek sendika olan EPGİS hakkında suç duyurusunda bulunmasının ardından, sendika dava süreci sonlanana kadar akaryakıttaki fiyat değişimlerini vatandaşlarla paylaşmayacağını açıklamıştı.