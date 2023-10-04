Araç sahipleri benzine indirim geldi mi ve benzine indirim geldi mi sorularını araştırıyor. Güncel akaryakıt fiyatları gündeme gelirken 4 Ekim benzin, motorin (mazot), LPG fiyatları kaç TL, ne kadar olduğu merak ediliyor. Motorine indirim var mı, ne zaman gelecek sorularına yanıt aranıyor. Peki, Benzine indirim var mı, litre fiyatı ne kadar? 4 Ekim akaryakıt fiyat listesi!

Güncel Benzin Fiyatı İstanbul: Benzine indirim var mı, litre fiyatı ne kadar? 4 Ekim akaryakıt fiyat listesi!

İstanbul güncel benzin fiyatları ve benzine indirim geldi mi konuları araştırılıyor. Benzine indirim geldi mi ve motorine indirim var mı, ne zaman gelecek soruları gündeme geliyor. 4 Ekim benzin, motorin (mazot), LPG fiyatları kaç TL, ne kadar oldu vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Benzine indirim geldi mi? Motorine indirim var mı, ne zaman gelecek? 4 Ekim benzin, motorin (mazot), LPG fiyatları kaç TL, ne kadar oldu? Detaylar haberimizdedir…

BENZİNE İNDİRİM GELDİ Mİ?

İndirimin ardından benzinin litresi İstanbul'da 34 lira 61 kuruşa, Ankara'da 35 lira 22 kuruşa, İzmir'de ise 35 lira 32 kuruşa gerileyecek. Motorinin litresi ise 40 liranın üzerinde bulunuyor.

MOTORİNE İNDİRİM VAR MI?

Döviz kuru ve petrol fiyatlarındaki hareketlilik nedeniyle akaryakıt fiyatları sürekli değişmeye devam ediyor. Son dönemde üst üste gelen zamların ardından akaryakıta bu kez büyük bir indirim geliyor. 5 Ekim'den itibaren geçerli olmak üzere benzinin fiyatı 2 lira 10 kuruş ucuzlayacak.

SEÇİM SONRASI FİYAT 2 KATTAN FAZLA ARTTI

Akaryakıt fiyatlarına son dönemde üst üste zamlar geldi. Mayıs ayında gerçekleştirilen seçimler öncesi benzinin litresi 19 lira seviyelerinde, motorin litre fiyatı ise 18 lira seviyelerindeydi. 4 aylık sürede akaryakıt fiyatları 2 kattan fazla arttı.

AKARYAKIT FİYATLARI NASIL HESAPLANIYOR?

Türkiye'de benzin ve motorin fiyatları hesaplanırken; gümrüksüz rafineri fiyatına ÖTV ve EPDK payının eklenmesiyle KDV hariç rafineri satış fiyatı bulunuyor. Gümrüksüz rafineri fiyatı hesaplanırken ise, Akdeniz-İtalyan piyasasında yayınlanan günlük CIF Akdeniz ürün fiyatları ve günlük dolar kuru takip edilerek, belli bir fiyat değişim farkında gümrüksüz rafineri tavan satış fiyatı elde ediliyor. Bu hesaplanma sonucunda dağıtım firmalarınca uygulanan fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösterebiliyor.