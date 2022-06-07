Güncel Apple iPhone 11-12-13 fiyatları ne kadar 2022? En pahalı iPhone modeli hangisi? Apple iPhone telefonlara zam mı geldi? iPhone 13 Pro kaç TL? - Haberler

Apple ürünlerine gelen zammın ardından en pahalı Apple iPhone modeli 1 TB'lık iPhone 13 Pro Max oldu. Bunun ardından vatandaşlar, Güncel Apple iPhone 11, iPhone 12, iPhone 13, iPhone 13 mini, iPhone 13 Pro, iPhone 13 Pro Max fiyatlarını merak etti. İşte güncel iPhone 13 model fiyatları...

APPLE İPHONE TELEFONLARA ZAM MI GELDİ?

Teknoloji devi Apple, Türkiye'deki bütün ürünlerine yüzde 20 civarında zam yaptı. Fiyat artışından iPhone modelleriyle birlikte AirPods, MacBook Pro gibi birçok ürün etkilendi. Buna göre 128 GB depolama alanına sahip iPhone 13 fiyatı, 18.999 TL'den 22.499 TL'ye yükseldi. En pahalı iPhone modeli ise 41.799 TL fiyatıyla 1 TB'lık iPhone 13 Pro Max oldu.

Apple'ın yeni MacBook Air, iOS 16, iPadOS 16, MacOS Ventura ve WatchOS 9'u tanıttığını Dünya Geliştiriciler Konferansı etkinliği sonrası teknoloji devinin Türkiye'deki ürünlerine yüzde 20 civarında zam geldi. Fiyat artışından iPhone 11, İphone 13, AirPods, MacBook Pro gibi birçok ürün etkilendi.

İPHONE 13 FİYATLARI NE KADAR, KAÇ TL 2022?

iPhone 13 mini fiyatları

128 GB - 20.999 TL

256 GB - 22.999 TL

512 GB - 26.999 TL

iPhone 13 fiyatları

128 GB - 22.499 TL

256 GB - 24.499 TL

512 GB - 28.499 TL

iPhone 13 Pro fiyatları

128 GB - 29.999 TL

256 GB - 31.999 TL

512 GB - 35.999 TL

1 TB - 38.799 TL

iPhone 13 Pro Max fiyatları

128 GB - 32.999 TL

256 GB - 34.999 TL

512 GB - 38.999 TL

1 TB - 41.799 TL

EN PAHALI İPHONE MODELİ HANGİSİ?

Buna göre iPhone 13 mini'nin başlangıç fiyatı 17 bin 499 TL'den 20 bin 999 TL'ye çıkarıldı. iPhone 13'te ise başlangıç fiyatı 18 bin 999 TL'den 22 bin 499 TL'ye yükseldi. En pahalı iPhone modeli ise 41.799 TL ile 1 TB'lık iPhone 13 Pro Max oldu.

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