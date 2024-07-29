GÜNCEL ALTIN FİYATLARI l 29 Temmuz altın fiyatlarında son durum ne? Gram altın ne kadar oldu? Çeyrek, tam altın fiyatı ne kadar?
29 Temmuz Pazartesi günü, haftanın ilk iş gününde vatandaşlar ve yatırımcılar güncel altın fiyatlarını merak ediyorlar. Altın fiyatları haftanın ilk iş gününe yukarı yönde bir seyirde başladı. Peki, 29 Temmuzda gram altın ne kadar? Çeyrek altın, yarım altın, tam altın ne kadar? sorularının cevaplarına haberin devamında ulaşabilirsiniz.
Bugün, 29 Temmuz Pazartesi günü altın fiyatları Fed faiz kararı öncesinde piyasaların odak noktası güncel altın rakamları oldu. Vatandaşlar güncel altın fiyatlarını merak ediyor. İşte, yeni altın fiyatları…
29 TEMMUZ GRAM ALTIN NE KADAR?
Alış 2.535,87
Satış 2.536,22
29 TEMMUZ ÇEYREK ALTIN NE KADAR?
Alış 4.157,00
Satış 4.230,00
29 TEMMUZ YARIM ALTIN NE KADAR?
Alış 8.344,00
Satış 8.456,00
29 TEMMUZ TAM ALTIN NE KADAR?
Alış 16.436,38
Satış 16.756,12
29 TEMMUZ CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?
Alış 16.663,00
Satış 16.860,00
29 TEMMUZ ONS ALTIN NE KADAR?
Alış 2.394,65
Satış 2.395,02