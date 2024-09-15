GÜNCEL ALTIN FİYATLARI: Gram, çeyrek ve yarım altın kaç TL? Ons, gram, yarım, tam altın alış ve satış fiyatları...

Güncel altın fiyatlarıyla ilgili son dakika bilgileri, yatırımcıların ve altın alım satımıyla ilgilenenlerin yakından takip ettiği konuların başında geliyor. Ons, gram, yarım ve tam altın fiyatlarındaki değişimler piyasalarda büyük bir ilgiyle izlenirken, altın fiyatlarının ne yönde hareket edeceği merak konusu oluyor. Vatandaşlar, 15 Eylül Pazar günü güncel altın fiyatlarını araştırıyor. Peki, Gram, çeyrek ve yarım altın kaç TL? Ons, gram, yarım, tam altın alış ve satış fiyatları...

GRAM ALTIN KAÇ TL?

Gram altın alış fiyatı 2.817,13 TL, satış fiyatı 2.817,50 TL.

ÇEYREK ALTIN KAÇ TL?

Çeyrek altın alış fiyatı 4.612 TL, satış fiyatı 4.677 TL.

YARIM ALTIN KAÇ TL?

Yarım altın alış fiyatı 9.195 TL, satış fiyatı 9.348 TL.

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