Güncel Altın Fiyatları: Çeyrek ve Gram Altın Ne Kadar?

Çeyrek altın fiyatı bugün ne kadar 2023 ve güncel altın fiyatı gündeme geliyor. Altının gram fiyatı, güne yükselişle başlamasının ardından farklı seviyerlerden işlem görüyor. Peki, GÜNCEL ALTIN FİYATLARI! Bugün gram altın, çeyrek altın ne kadar, kaç TL?

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ÇEYREK ALTIN FİYATI BUGÜN NE KADAR 2023?

Aynı dakikalarda, çeyrek altın 2.735 liradan, cumhuriyet altını 11.553 liradan satılıyor. Altının ons fiyatı, şu sıralarda 1.914dolardan işlem görüyor.

FED FAİZ ARTIŞINA DEVAM EDECEK Mİ?

Dün açıklanan enflasyon verilerinin ardından ABD Merkez Bankası'nın ( Fed ) faiz artışlarına devam etmeyebileceğine ilişkin beklentilerin güçlenmesine karşın küresel piyasalardaki satış baskısı devam ediyor. Söz konusu verinin ardından ABD ekonomisinin "yumuşak iniş" yapabileceğine yönelik beklentiler güç kazanırken, para piyasalarındaki fiyatlamalarda, Fed'in eylülde politika faizini sabit bırakma ihtimali yüzde 91 seviyesinde bulunuyor.