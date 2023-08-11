Güncel Altın Fiyatları: Çeyrek ve Gram Altın Ne Kadar?

Çeyrek altın fiyatı bugün ne kadar 2023 ve güncel altın fiyatı gündeme geliyor. Altının gram fiyatı, güne yükselişle başlamasının ardından 1.667 lira seviyesinden işlem görüyor. Peki, GÜNCEL ALTIN FİYATLARI! Bugün gram altın, çeyrek altın ne kadar, kaç TL?

Güncel altın fiyatları ve altının gram fiyatları merak ediliyor. Bugün gram altın, çeyrek altın ne kadar, kaç TL ve güncel altın fiyatları vatandaşlar tarafından gündeme geliyor. Çeyrek altın fiyatı bugün ne kadar 2023 ve güncel altın fiyatı araştırılıyor. Dün altının ons fiyatındaki düşüşe paralel değer kaybeden altının gram fiyatı, günü önceki kapanışın yüzde 0,1 altında 1.661 liradan tamamladı. GÜNCEL ALTIN FİYATLARI! Bugün gram altın, çeyrek altın ne kadar, kaç TL? Detaylar haberimizdedir…

ÇEYREK ALTIN FİYATI BUGÜN NE KADAR 2023?

Aynı dakikalarda, çeyrek altın 2.740 liradan, cumhuriyet altını 11.056 liradan satılıyor. Altının ons fiyatı, şu sıralarda yüzde 0,3 artışla 1.918 dolardan işlem görüyor.

GÜNCEL ALTIN FİYATI

Dün altının ons fiyatındaki düşüşe paralel değer kaybeden altının gram fiyatı, günü önceki kapanışın yüzde 0,1 altında 1.661 liradan tamamladı. Altının gram fiyatı, güne yükselişle seyirle başlamasının ardından saat 11.35 itibarıyla önceki kapanışın yüzde 0,4 üzerinde 1.667 liradan işlem görüyor.

FED FAİZ ARTIŞINA DEVAM EDECEK Mİ?

Dün açıklanan enflasyon verilerinin ardından ABD Merkez Bankası'nın ( Fed ) faiz artışlarına devam etmeyebileceğine ilişkin beklentilerin güçlenmesine karşın küresel piyasalardaki satış baskısı devam ediyor. Söz konusu verinin ardından ABD ekonomisinin "yumuşak iniş" yapabileceğine yönelik beklentiler güç kazanırken, para piyasalarındaki fiyatlamalarda, Fed'in eylülde politika faizini sabit bırakma ihtimali yüzde 91 seviyesinde bulunuyor.

ONS ALTINDA 1.970 DOLAR DİRENÇ KONUMUNDA

Analistler, öğleden sonra yurt dışında ABD'de Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) ve Michigan Üniversitesi tüketici güven endeksinin bulunduğunu belirterek, teknik açıdan altının ons fiyatında 1.920 doların destek, 1.970 doların direnç konumunda bulunduğunu kaydetti.