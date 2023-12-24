Güncel Altın Fiyatları: Çeyrek, Tam, Yarım ve Gram Altın Ne Kadar Oldu?

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ÇEYREK ALTIN FİYATI BUGÜN NE KADAR 2023?

Çeyrek altın fiyatlarında bugün 3.085,5 TL rakamları yer alıyor. Çeyrek altın 24 Aralık Pazar günü 3.085,5 TL'den işlem görüyor. Bugün altın fiyatları ne kadar oldu, altın kaç TL oldu? Güncel Altın fiyatları canlı olarak anlık olarak bu sayfadan ulaşabilir, piyasaları yakından takip edebilirsiniz.

TAM ALTIN FİYATLARI NE KADAR OLDU?

Tam altın fiyatları 24 Aralık Pazar günü Alış: 12.342,0 TL Satış: 12.612,0 TL'den işlem görmektedir. 2023 yılı itibarıyla yatırımcılar için tam altın, değerini koruyan ve güvenilir bir yatırım aracı olarak dikkat çekmektedir.

YARIM ALTIN NE KADAR?

Yarım altın fiyatları 24 Aralık Pazar günü Alış: 6.171,0TL Satış: 6.325,3 TL'den işlem görmektedir.

GRAM ALTIN NE KADAR, KAÇ TL?

Gram altın fiyatları 24 Aralık Pazar günü Alış: 1.929,0 TL Satış: 1.929,6 TL'den işlem görmektedir.