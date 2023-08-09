Çeyrek altın fiyatı bugün ne kadar 2023 ve güncel altın fiyatı gündeme geliyor. Dün altının ons fiyatı ve dolar kurundaki düşüşe paralel değer kaybeden altının gram fiyatı, günü önceki kapanışının yüzde 0,6 altında 1.670 liradan tamamladı. Peki, GÜNCEL ALTIN FİYATLARI! Bugün gram altın, çeyrek altın ne kadar, kaç TL?

Güncel altın fiyatları ve altının gram fiyatları merak ediliyor. Bugün gram altın, çeyrek altın ne kadar, kaç TL ve güncel altın fiyatları vatandaşlar tarafından gündeme geliyor. Çeyrek altın fiyatı bugün ne kadar 2023 ve güncel altın fiyatı araştırılıyor. Dünü 1.670 liradan tamamlayan altının gram fiyatı, yeni güne yükselişle başladı. GÜNCEL ALTIN FİYATLARI! Bugün gram altın, çeyrek altın ne kadar, kaç TL? Detaylar haberimizdedir…

ÇEYREK ALTIN FİYATI BUGÜN NE KADAR 2023?

Aynı dakikalarda, çeyrek altın 2.760 lira, cumhuriyet altını 11.120 liradan satılıyor. Altının ons fiyatı, şu sıralarda yüzde 0,2 artışla 1.930 dolardan işlem görüyor.

GÜNCEL ALTIN FİYATI

Dün altının ons fiyatı ve dolar kurundaki düşüşe paralel değer kaybeden altının gram fiyatı, günü önceki kapanışının yüzde 0,6 altında 1.670 liradan tamamladı. Altının gram fiyatı, güne yükselişle başlamasının ardından saat 10.40 itibarıyla önceki kapanışın yüzde 0,4 üstünde 1.677 liradan işlem görüyor.

KÜRESEL PİYASALAR NEGATİF SEYREDİYOR

Küresel piyasalar, ABD'de bankacılık sektörü ve Çin ekonomisindeki deflasyon endişeleriyle negatif seyrediyor. Para politikasına ilişkin belirsizlikler ve resesyon ihtimalinin yeniden ortaya çıkması yatırımcıların risk iştahını olumsuz etkiliyor. Çin'de temmuz ayında Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) yüzde 4,4, Tüketici Fiyat Endeksi de (TÜFE) yüzde 0,3 azaldı. Açıklanan veriler hem ÜFE hem de TÜFE'nin 2020'den bu yana ilk kez aynı anda gerilediğini ortaya koydu.

ONS ALTINDA 1.970 DOLAR DİRENÇ KONUMUNDA

Analistler, Çin'de açıklanan verilerle birlikte hem küresel talepteki düşüşün hem de ülkede devam eden deflasyonist sürecin ülkenin ekonomik aktivitesine yönelik endişeleri artırdığını belirtti. Analistler, bugün, yurt içi ve yurt dışında veri takviminin sakin olduğunu kaydederek, teknik açıdan altının ons fiyatında 1.920 doların destek, 1.970 doların direnç konumunda bulunduğunu kaydetti.