GÜNCEL ALTIN FİYATLARI! Bugün gram altın, çeyrek altın ne kadar, kaç TL?

Çeyrek altın fiyatı bugün ne kadar 2023 ve güncel altın fiyatı gündeme geliyor. Bazı kuyumculuk ürünlerinin ve mücevherlerin AB dışındaki ülkelere ithalatına yüzde 20 ek mali yükümlülük getirildi. Bununla birlikte, güncel altın fiyatları araştırılıyor. Peki, Güncel altın fiyatları! Bugün gram altın, çeyrek altın ne kadar, kaç TL?

Güncel altın fiyatları ve altının gram fiyatları merak ediliyor. Bugün gram altın, çeyrek altın ne kadar, kaç TL ve güncel altın fiyatları vatandaşlar tarafından gündeme geliyor. Çeyrek altın fiyatı bugün ne kadar 2023 ve güncel altın fiyatı araştırılıyor. Altının gram fiyatı, haftaya düşüşle başlamasının ardından 1.681 lira seviyesinden işlem görüyor. Güncel altın fiyatları! Bugün gram altın, çeyrek altın ne kadar, kaç TL? Detaylar haberimizdedir…

ÇEYREK ALTIN FİYATI BUGÜN NE KADAR 2023?

Aynı dakikalarda, çeyrek altın 2.760 lira, cumhuriyet altını 11.150 liradan satılıyor. Altının ons fiyatı, şu sıralarda yüzde 0,4 azalışla 1.936 dolardan işlem görüyor.

GÜNCEL ALTIN FİYATLARI

Altının gram fiyatı, haftaya düşüşle başlamasının ardından 1.681 lira seviyesinden işlem görüyor. Aynı dakikalarda, çeyrek altın 2.760 lira, cumhuriyet altını 11.150 liradan satılıyor.

PİYASALAR ABD ENFLASYON VERİSİNE ODAKLANDI

Küresel piyasalar yeni haftaya karışık bir seyirle başlarken, gözler bu hafta ABD'de açıklanacak enflasyon başta olmak üzere yoğun veri gündemine çevrildi. Geçen hafta açıklanan verilere göre tarım dışı istihdam temmuzda 187 bin kişi artarak beklentilerin altında kalsa da işsizlik oranı yüzde 3,6'dan yüzde 3,5'e geriledi. ABD Merkez Bankası'nın (Fed) dikkatle izlediği ortalama saatlik kazanç da yüzde 0,4 artarak 33,74 dolara tırmandı. Söz konusu durum Fed'in gelecek dönem politikalarına ilişkin belirsizliklerin devam etmesine neden olurken, risk iştahını da düşürdü.

ONS ALTINDA 1.970 DOLAR DİRENÇ KONUMUNDA

Analistler, yurt içinde ise bilanço sezonunun güçlü şekilde devam ettiğini belirterek, şirket finansal sonuçlarının hisse ve sektör bazlı oynaklığı artırabileceğini dile getirdi. Bugün yurt içinde hazine nakit dengesinin takip edileceğini, yurt dışında ise veri gündeminin sakin olduğunu aktaran analistler, teknik açıdan altının ons fiyatında 1.930 doların destek, 1.970 doların direnç konumunda bulunduğunu kaydetti.