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GÜNCEL ALTIN FİYATLARI 5 ŞUBAT: Gram altın ne kadar? Çeyrek altın kaç TL oldu?

GÜNCEL ALTIN FİYATLARI 5 ŞUBAT: Gram altın ne kadar? Çeyrek altın kaç TL oldu?
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ABD Başkanı Donald Trump'ın gümrük vergisi kararı, Çin ile olan ticaret savaşının güvenli liman talebini körükleyerek altının neredeyse yüzde 1 oranında yükselmesini sağladı. Hafta başında rekor seviyeye gelen altın 5 Şubat 2025 güncel fiyatları ile gündem oldu. Peki, gram altın ne kadar? İşte, altın fiyatlarında güncel durum…

Geçtiğimiz hafta ABD Merkez Bankası (Fed)'in faiz oranlarını sabit bırakması ve ABD Başkanı Donald Trump'ın Çin, Meksika ve Kanada'ya ek gümrük vergisi kararı alması üzerine yukarı yönlü bir etki kazanmıştı. Yaşanan gelişmelerin etkisiyle altın rekor seviyelere ulaşırken güncel altın fiyatları kısa süre içerisinde merak konusu haline geldi. Peki, 1 Gram altın şu an kaç TL? 5 Şubat gram altın ve çeyrek altın güncel fiyatları ne kadar? İşte, detaylar…

GRAM ALTIN KAÇ TL?

Gram altın saat 08:16 itibariyleyüzde 0.43 artışla 3300,15'ten işlem görüyor.

GÜNCEL ALTIN FİYATLARI 5 ŞUBAT: Gram altın ne kadar? Çeyrek altın kaç TL oldu?Gram altın ne kadar oldu

ÇEYREK ALTIN KAÇ TL?

Çeyrek altın saat 08:16 itibariyle yüzde 0,34 artışla 5353,18'den işlem görüyor.

GÜNCEL ALTIN FİYATLARI 5 ŞUBAT: Gram altın ne kadar? Çeyrek altın kaç TL oldu?Çeyrek altın güncel fiyatları

YARIM ALTIN NE KADAR?

Yarım altın saat 08:16 itibariyle yüzde 0,34 artışla 10706,36'dan işlem görüyor.

GÜNCEL ALTIN FİYATLARI 5 ŞUBAT: Gram altın ne kadar? Çeyrek altın kaç TL oldu?Yarım altın fiyatları

TAM ALTIN KAÇ TL OLDU?

Tam altın saat 08:16 itibariyle yüzde 0,34 artışla 21379,68'den işlem görüyor.

GÜNCEL ALTIN FİYATLARI 5 ŞUBAT: Gram altın ne kadar? Çeyrek altın kaç TL oldu?ONS altın

ONS ALTIN KAÇ DOLAR ANLIK?

ONS altın, saat 08:16 itibariyle yüzde 0,35 artışla 2854,19'den işlem görüyor.

GÜNCEL ALTIN FİYATLARI 5 ŞUBAT: Gram altın ne kadar? Çeyrek altın kaç TL oldu?Kapalıçarşı'da gram altın ne kadar

KAPALIÇARŞI'DA ALTIN NE KADAR?

Kapalıçarşı'da gram altın güne 3286 liradan alınırken 3323 liradan satılıyor.

GÜNCEL ALTIN FİYATLARI 5 ŞUBAT: Gram altın ne kadar? Çeyrek altın kaç TL oldu?Kapalıçarşı'da gram altın

Haberler.com / Meryem Türk - Gündem
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