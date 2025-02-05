GÜNCEL ALTIN FİYATLARI 5 ŞUBAT: Gram altın ne kadar? Çeyrek altın kaç TL oldu?

Geçtiğimiz hafta ABD Merkez Bankası (Fed)'in faiz oranlarını sabit bırakması ve ABD Başkanı Donald Trump'ın Çin, Meksika ve Kanada'ya ek gümrük vergisi kararı alması üzerine yukarı yönlü bir etki kazanmıştı. Yaşanan gelişmelerin etkisiyle altın rekor seviyelere ulaşırken güncel altın fiyatları kısa süre içerisinde merak konusu haline geldi. Peki, 1 Gram altın şu an kaç TL? 5 Şubat gram altın ve çeyrek altın güncel fiyatları ne kadar? İşte, detaylar…

GRAM ALTIN KAÇ TL?

Gram altın saat 08:16 itibariyleyüzde 0.43 artışla 3300,15'ten işlem görüyor.

Gram altın ne kadar oldu

ÇEYREK ALTIN KAÇ TL?

Çeyrek altın saat 08:16 itibariyle yüzde 0,34 artışla 5353,18'den işlem görüyor.

Çeyrek altın güncel fiyatları

YARIM ALTIN NE KADAR?

Yarım altın saat 08:16 itibariyle yüzde 0,34 artışla 10706,36'dan işlem görüyor.

Yarım altın fiyatları

TAM ALTIN KAÇ TL OLDU?

Tam altın saat 08:16 itibariyle yüzde 0,34 artışla 21379,68'den işlem görüyor.

ONS altın

ONS ALTIN KAÇ DOLAR ANLIK?

ONS altın, saat 08:16 itibariyle yüzde 0,35 artışla 2854,19'den işlem görüyor.

Kapalıçarşı'da gram altın ne kadar

KAPALIÇARŞI'DA ALTIN NE KADAR?

Kapalıçarşı'da gram altın güne 3286 liradan alınırken 3323 liradan satılıyor.

Kapalıçarşı'da gram altın