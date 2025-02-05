GÜNCEL ALTIN FİYATLARI 5 ŞUBAT: Gram altın ne kadar? Çeyrek altın kaç TL oldu?
ABD Başkanı Donald Trump'ın gümrük vergisi kararı, Çin ile olan ticaret savaşının güvenli liman talebini körükleyerek altının neredeyse yüzde 1 oranında yükselmesini sağladı. Hafta başında rekor seviyeye gelen altın 5 Şubat 2025 güncel fiyatları ile gündem oldu. Peki, gram altın ne kadar? İşte, altın fiyatlarında güncel durum…
Geçtiğimiz hafta ABD Merkez Bankası (Fed)'in faiz oranlarını sabit bırakması ve ABD Başkanı Donald Trump'ın Çin, Meksika ve Kanada'ya ek gümrük vergisi kararı alması üzerine yukarı yönlü bir etki kazanmıştı. Yaşanan gelişmelerin etkisiyle altın rekor seviyelere ulaşırken güncel altın fiyatları kısa süre içerisinde merak konusu haline geldi. Peki, 1 Gram altın şu an kaç TL? 5 Şubat gram altın ve çeyrek altın güncel fiyatları ne kadar? İşte, detaylar…