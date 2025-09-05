GÜNCEL ALTIN FİYATLARI | 5 Eylül 2025 Cuma gram ve çeyrek altın ne kadar oldu?

Altın yatırımcısı için 2025 yılı oldukça hareketli geçiyor. Küresel ekonomik belirsizlikler, merkez bankalarının faiz politikaları ve jeopolitik gelişmeler altın fiyatları üzerinde doğrudan etkili olmaya devam ediyor. 5 Eylül 2025 Çarşamba günü itibarıyla güncel altın fiyatları, yatırımcıların yakından takip ettiği veriler arasında yer alıyor. Özellikle gram ve çeyrek altın fiyatları, hem küçük hem de büyük ölçekli yatırımcıların kararlarını şekillendiriyor. Peki, 5 Eylül 2025 Cuma gram ve çeyrek altın ne kadar oldu? İşte detaylar...

GÜNCEL ALTIN FİYATLARI (5 EYLÜL 2025 ÇARŞAMBA)

5 Eylül 2025 Çarşamba günü itibarıyla altın fiyatları yukarı yönlü bir seyir izliyor. Özellikle iç piyasada döviz kurlarındaki hareketlilik ve küresel enflasyon beklentileri, altın fiyatlarının artmasına neden oldu. Günün öne çıkan fiyatları şu şekilde:

Gram altın satış fiyatı: 4.720,13 TL

Çeyrek altın satış fiyatı: 7.768,00 TL

Bu rakamlar, geçtiğimiz haftaya göre %1,8'lik bir artışı işaret ediyor. Küresel altın ons fiyatının da 2.030 dolar seviyesine yükselmesi, iç piyasadaki fiyatlamaya doğrudan yansıdı. Yatırımcılar için bu artış, kısa vadeli dalgalanmalar açısından önemli sinyaller veriyor.

GRAM ALTIN NE KADAR? (5 EYLÜL 2025 ÇARŞAMBA)

5 Eylül 2025 Çarşamba günü itibarıyla gram altın fiyatları, yatırımcılar arasında en çok aranan verilerden biri oldu. Şu anda gram altın satış fiyatı 4.720,13 TL seviyesinde. Bu seviye, yılın başına göre yaklaşık %12'lik bir artış anlamına geliyor.

Gram altın, düşük bütçeli yatırımcılar için erişilebilir bir yatırım aracı olmasının yanı sıra, portföy çeşitliliği açısından da oldukça önemli. Fiyat artışının arkasındaki başlıca nedenler:

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) faiz politikaları

Dolar/TL kurundaki dalgalanmalar

Küresel ekonomik resesyon beklentileri

Uzmanlar, gram altın fiyatlarının yıl sonuna kadar 5.000 TL sınırına dayanabileceğini öngörüyor.

ÇEYREK ALTIN NE KADAR? (5 EYLÜL 2025 ÇARŞAMBA)

Yatırım ve takı amaçlı en çok tercih edilen altın türlerinden biri olan çeyrek altın, 5 Eylül 2025 Çarşamba günü 7.768,00 TL satış fiyatı ile işlem görüyor. Bu fiyat, çeyrek altın yatırımcısı için psikolojik bir sınırın aşıldığına işaret ediyor.

Çeyrek altın fiyatlarındaki artışta şu faktörler öne çıkıyor:

Yerel kuyumcu piyasalarında artan talep

Altın arzında yaşanan daralma

Düğün sezonunun etkisiyle fiziksel altına yönelimin artması

Çeyrek altın, hem bireysel yatırımcılar hem de düğün sezonunda alışveriş yapanlar için önemini korumaya devam ediyor.

GÜNCEL ALTIN SATIŞ FİYATLARI

Altın alım-satımı yapan yatırımcılar için en kritik veri, güncel altın satış fiyatları oluyor. 5 Eylül 2025 itibarıyla Türkiye'de bazı popüler altın türlerinin ortalama satış fiyatları şu şekilde:

Gram Altın: 4.720,13 TL

Çeyrek Altın: 7.768,00 TL

Yarım Altın: Yaklaşık 15.550 TL

Tam Altın: Yaklaşık 30.800 TL

Cumhuriyet Altını: 31.700 TL civarında

Bu fiyatlar, kuyumcular ve bankalar arasında küçük farklılıklar gösterebilir. Özellikle internet üzerinden yapılan alımlarda komisyon oranları da dikkate alınmalıdır. Altın alırken sadece fiyat değil, güvenilirlik ve likidite de önemli faktörler arasında yer alır.

ALTINDA SON DURUM NE?

Peki, altında son durum ne? Altın piyasası şu sıralar oldukça hareketli. 2025 yılının ikinci yarısında artan jeopolitik riskler, ABD Merkez Bankası (FED)'nın faizleri sabit tutma kararı ve Çin'in altın rezervlerini artırması gibi etkenler, altının değer kazanmasına yol açtı.

Türkiye özelinde ise enflasyonun yüksek seyrettiği bu dönemde, vatandaşın altına yönelimi devam ediyor. Döviz kurlarındaki oynaklık da altına olan ilgiyi artırıyor. Yatırım uzmanları, özellikle uzun vadeli yatırım düşünen kişilerin altını portföylerinde bulundurmaya devam etmesini öneriyor.