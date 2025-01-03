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GÜNCEL ALTIN FİYATLARI 3 OCAK | Çeyrek altın, gram altın fiyatları ne kadar?

GÜNCEL ALTIN FİYATLARI 3 OCAK | Çeyrek altın, gram altın fiyatları ne kadar?
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Bugünkü çeyrek altın fiyatı ve gram altın fiyatı ne kadar olduğu araştırılıyor. 3 Ocak Cumhuriyet, Gram ve Yarım Altın fiyatları ne kadar oldu, kaç TL merak ediliyor. Güncel altın fiyatları ve gram altın ne kadar olduğu gündeme geliyor. Peki, Tam Altın Fiyatı Bugün Ne kadar? 3 Ocak Cumhuriyet, Gram ve Yarım Altın fiyatları ne kadar oldu, kaç TL?

Altının gram fiyatı, güne yükselişle başlamasının ardında tam altının fiyatı bugün ne kadar olduğu merak ediliyor. 3 Ocak güncel altın fiyatları araştırılıyor. Dün, altının ons fiyatındaki düşüşe paralel değer kaybeden altının gram fiyatı ne kadar olduğu merak ediliyor. Tam Altın Fiyatı Bugün Ne kadar? 3 Ocak Cumhuriyet, Gram ve Yarım Altın fiyatları ne kadar oldu, kaç TL? Detaylar haberimizdedir…

GRAM ALTIN NE KADAR?

Gram Altın, alış 3.023,3 TL, satış 3.023,6 TL.

GÜNCEL ALTIN FİYATLARI 3 OCAK | Çeyrek altın, gram altın fiyatları ne kadar?

ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

Çeyrek Altın, alış 4.811,6 TL, satış 4.931,9 TL.

GÜNCEL ALTIN FİYATLARI 3 OCAK | Çeyrek altın, gram altın fiyatları ne kadar?

CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?

Cumhuriyet Altını, alış 20.132,3 TL, satış 20.436,6 TL.

Haberler.com / Sena Demiröz - Gündem
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