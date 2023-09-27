Güncel Altın Fiyatları 27 Eylül: Gram Altın, Çeyrek Altın, Ata Altın, Tam Altın fiyatı ne kadar?

Güncel altın fiyatları ve çeyrek altın ne kadar olduğu merak ediliyor. Bugün altın ne kadar oldu, arttı mı soruları araştırılıyor. Altının gram fiyatı ve anlık altın fiyatları merak edilirken, çeyrek altın kaç lira olduğu araştırılıyor. 27 Eylül 2023 gram altın kaç TL ve tam altın fiyatı ne kadar olduğu gündeme geliyor. Güne yatay bir seyirle başlamasının ardından 1.665 lira seviyesinden işlem görüyor. Peki, Gram Altın, Çeyrek Altın, Ata Altın, Tam Altın fiyatı ne kadar?

Anlık altının gram fiyatı ne kadar olduğu ve 27 Eylül 2023 tam altın fiyatı kaç lira merak ediliyor. Anlık altın fiyatları ve gram altın kaç lira olduğu araştırılıyor. Haftaya yükselişle başlayan gram altın 1.665 lira seviyesinden işlem görüyor. Anlık altın fiyatları! Çeyrek Altın ve Tam Altın fiyatı ne kadar, kaç lira? 27 Eylül 2023 Gram Altın kaç TL? Detaylar haberimizdedir…

ÇEYREK ALTIN FİYATI NE KADAR?

Çeyrek altın 2.736 liradan işlem görüyor.

CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?

Cumhuriyet altını 11.042 liradan satılıyor.

GRAM ALTIN NE KADAR?

Altının gram fiyatı, güne yatay bir seyirle başlamasının ardından 1.665 lira seviyesinden işlem görüyor.

FED'İN YÖNLENDİRMELERİ DEVAM EDİYOR

Analistler, hafta başından itibaren ABD Merkez Bankası ( Fed ) yetkililerinin "şahin" sözle yönlendirmelerinin devam ettiğini belirterek, ülkede dün açıklanan verilerin de ABD ekonomisine dair olumsuz sinyaller vermesinin, altın fiyatlarındaki oynaklığı arttırdığını söyledi.

Fed'in faizleri beklenenden daha uzun süre yüksek tutacağına dair öngörülerin artmasıyla Conference Board (CB) Tüketici Güven Endeksi, eylülde aylık bazda 5,7 puan azalışla 103'e düşerek beklentilerin altında kaldı. Endeks, bu gerilemeyle son 5 ayın en düşük seviyesine indi.

Minneapolis Fed Başkanı Neel Kashkari, faiz oranlarının "anlamlı derecede yüksek" olma ihtimalini yüzde 40 olarak gördüğünü belirtti.

EBRD, TÜRKİYE İÇİN BÜYÜME TAHMİNİNİ YÜKSELTTİ

Öte yandan, Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD), Türk ekonomisi için mayısta bu yıla ilişkin açıkladığı yüzde 2,5'lik büyüme tahminini yüzde 3,5'e yükseltti. EBRD'nin Bölgesel Ekonomik Görünüm raporunda, Banka'nın Türkiye dahil faaliyet gösterdiği bölgelerde bu yıl büyümenin ortalama yüzde 2,4'e düşeceği öngörüldü.

ONS ALTINDA 1.910 DOLAR DİRENÇ KONUMUNDA

Analistler, bugün yurt içinde veri gündeminin sakin olduğunu, yurt dışında ise ABD'de dayanıklı mal siparişleri verilerinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan altının ons fiyatında 1.890 doların destek, 1.910 doların ise direnç konumunda olduğunu kaydetti.