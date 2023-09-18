Güncel akaryakıt fiyatları ne kadar? Benzin, mazot, motorin litre fiyatı!

18-19 Eylül tarihleri arasında akaryakıt fiyatlarında değişiklik olup olmadığı merak konusu oldu. Benzine ve motorine indirim veya zam gelecek mi sorusu, vatandaşlar tarafından sorgulanıyor. Peki, Güncel akaryakıt fiyatları ne kadar? İşte, Benzin, mazot, motorin litre fiyatı!

Güncel akaryakıt fiyatları! 18-19 Eylül tarihleri arasında akaryakıt fiyatlarında değişiklik olup olmadığı merak konusu oldu. Benzine ve motorine indirim veya zam gelecek mi sorusu, vatandaşlar tarafından sorgulanıyor. Peki, Güncel akaryakıt fiyatları ne kadar? İşte, Benzin, mazot, motorin litre fiyatı haberimizde...

GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

18.09.2023 tarihli akaryakıt fiyatları şu şekildedir:

Kurşunsuz 95(Excellium95) TL/lt: 38,55 TL

Gazyağı TL/lt: 34,99 TL

Motorin TL/lt: 40,03 TL

Motorin (Excellium) TL/lt: 40,08 TL

Kalorifer Yakıtı TL/Kg: 29,57 TL

Fuel Oil TL/Kg: 24,74 TL

AKARYAKIT FİYATLARI NASIL HESAPLANIYOR?

Akaryakıt fiyatları, Türkiye'nin de dahil olduğu Akdeniz piyasasındaki işlenmiş ürün fiyatlarının ortalaması ile dolar kurundaki değişiklikler baz alınarak rafineriler tarafından hesaplanıyor. Bu hesaplanma sonucunda dağıtım firmalarınca uygulanan fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösterebiliyor.

EPGİS FİYAT DEĞİŞİMLERİNİ DUYURMAMA KARARI ALMIŞTI

EPDK'nın fiyatlardaki değişimi açıklayan tek sendika olan EPGİS hakkında suç duyurusunda bulunmasının ardından, sendika dava süreci sonlanana kadar akaryakıttaki fiyat değişimlerini vatandaşlarla paylaşmayacağını açıklamıştı.

Türkiye Petrolleri 18 Eylül 2023 İstanbul benzin ve motorin fiyatları şu şekildedir: