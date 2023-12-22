Güncel Akaryakıt Fiyatları 22 Aralık 2023 | Mazot fiyatları kaç lira oldu? Benzin, motorin, LPG ne kadar, kaç TL oldu?

Petrol fiyatları ve dolar kurundaki değişimlere bağlı olarak akaryakıt fiyatlarındaki hareketlilik devam ediyor. Türkiye genelinde akaryakıt fiyatları, küresel petrol piyasasındaki dalgalanmalara bağlı olarak sürekli değişkenlik göstermektedir. Araç sahipleri güncel benzin fiyatlarını (22 Aralık 2023) ve akaryakıt fiyatları kaç lira olduğunu merak ediyor. Benzin, motorin, LPG ne kadar, kaç TL oldu araştırılıyor. Güncel benzin fiyatları! (22 Aralık 2023) Akaryakıt fiyatları kaç lira oldu? Benzin, motorin, LPG ne kadar, kaç TL oldu? Detaylar haberimizdedir…

AKARYAKITA ZAM VAR MI?

Petrol fiyatlarındaki yükseliş, akaryakıta zam olarak yansımaya devam ediyor. Geçtiğimiz gün benzine gelen zammın ardından bu gece yarısı itibarıyla motorinin fiyatı da 1 lira 62 kuruş arttı.

AKARYAKIT FİYATLARI KAÇ LİRA OLDU?

Zammın ardından motorinin litresi İstanbul'da 37 lira 16 kuruşa, Ankara'da 37 lira 78 kuruşa, İzmir'de ise 38 lira 3 kuruşa çıktı.

GÜNCEL BENZİN FİYATLARI

Uzun bir süredir son 5 ayın en düşük seviyesi olan 72-74 dolar aralığında seyreden brent petrol, Kızıldeniz'de artan gerilim nedeniyle yükselişe geçti. Brent petrolün 79 dolara çıkmasıyla akaryakıta peş peşe zam gelmeye başladı. Geçtiğimiz gün benzine gelen 1 lira 49 kuruşluk zammın ardından bu gece yarısı itibarıyla motorinin fiyatı da 1 lira 62 kuruş arttı.

İNDİRİMLER YERİNİ ZAMLARA BIRAKTI

Petrol fiyatlarının düşmesi nedeniyle motorine 7 Aralık Perşembe günü 1 lira 34 kuruş, 8 Aralık Cuma günü ise 88 kuruşluk bir indirim gelmişti. 9 Aralık Cumartesi günü ise benzinin litresi 1 lira 65 kuruş ucuzlamıştı. Petrol fiyatlarındaki yükseliş nedeniyle indirimler yerini zamlara bıraktı.

AKARYAKIT FİYATLARI NASIL HESAPLANIYOR?

Türkiye'de benzin ve motorin fiyatları hesaplanırken; Gümrüksüz rafineri fiyatına ÖTV ve EPDK payının eklenmesiyle KDV hariç Rafineri satış fiyatı bulunuyor. Gümrüksüz Rafineri Fiyatı hesaplanırken ise, Akdeniz-İtalyan piyasasında yayınlanan günlük CIF Akdeniz ürün fiyatları ve günlük Dolar kuru takip edilerek, belli bir fiyat değişim farkında gümrüksüz rafineri tavan satış fiyatı elde ediliyor.