Güncel akaryakıt fiyatları! (14 Ağustos 2023) Akaryakıt fiyatları kaç lira oldu? Benzin, motorin, LPG ne kadar, kaç TL oldu?

Her gün değişen akaryakıt fiyatları karşısında vatandaşlar, güncel benzin fiyatlarını (14 Ağustos 2023) ve akaryakıt fiyatları kaç lira olduğunu merak ediyor. Benzin, motorin, LPG ne kadar, kaç TL oldu araştırılıyor. Peki, Güncel benzin fiyatları! (14 Ağustos 2023) Akaryakıt fiyatları kaç lira oldu?

Petrol fiyatları ve dolar kurundaki değişimlere bağlı olarak akaryakıt fiyatlarındaki hareketlilik devam ediyor. Araç sahipleri güncel benzin fiyatlarını (14 Ağustos 2023) ve akaryakıt fiyatları kaç lira olduğunu merak ediyor. Benzin, motorin, LPG ne kadar, kaç TL oldu araştırılıyor. Güncel benzin fiyatları! (14 Ağustos 2023) Akaryakıt fiyatları kaç lira oldu? Benzin, motorin, LPG ne kadar, kaç TL oldu? Detaylar haberimizdedir…

AKARYAKIT FİYATLARI KAÇ LİRA OLDU?

Rusya-Ukrayna savaşıyla birlikte brent petrol fiyatlarında dalgalanma sürerken, benzin ve motorin fiyatları da indirim ve zam haberleriyle değişkenlik gösteriyor. 15 Ağustos Salı gününden itibaren geçerli olmak üzere benzine 1,30-1,75 TL arasında zam bekleniyor.

16 Temmuz'da kurşunsuz benzinin litre fiyatı üzerinden alınan ÖTV tutarı 2,52 liradan 7,52 liraya, motorinin litre fiyatı üzerinden alınan vergi tutarı ise 2,05 liradan 7,05 liraya yükseltilmişti.

BENZİN VE MOTORİN GRUBUNDA 6 LİRALIK ARTIŞ OLMUŞTU

ÖTV kararının ardından benzin ve motorin grubunda 6 lira fiyat artışı meydana gelmişti. 16 Temmuz Pazar itibarıyla İstanbul Avrupa Yakasında benzin fiyatları 34,01 TL, motorin fiyatları ise 32,36 TL olmuştu.

GÜNCEL BENZİN FİYATLARI

Sektör kaynaklarından edinilen bilgiye göre, benzin fiyatlarına salı gününden itibaren geçerli olacak şekilde 1,30-1,55 TL arasında bir zam bekleniyor. 14 Mayıs seçimleri öncesi benzin litre fiyatı 19,76, motorin litre fiyatı da 18,58 liradan satılıyordu. Seçimlerden bugüne kadar benzine yaklaşık 16 lira 40 kuruş, motorine de yaklaşık 19 lira 80 kuruş zam geldi.