Günay neden kırmızı kart gördü (Alanyaspor Galatasaray)?

Lider Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 27. haftasında Alanyaspor'a konuk oluyor. GAIN Park Stadı'ndaki karşılaşma saat 20.30'da başladı. Müsabakayı hakem Yasin Kol yönetiyor. VAR koltuğunda ise Hollandalı Pol van Boekel oturuyor. Mücadele, beIN Sports 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanıyor. Günay neden kırmızı kart gördü?

İKİ TAKIMIN DURUMU

Süper Lig'de çıktığı 25 müsabakada 20 galibiyet, 5 beraberlik alan sarı-kırmızılı ekip, yoluna namağlup devam ediyor. Geride kalan bölümde 65 puan toplayan Galatasaray, haftaya en yakın takipçisi Fenerbahçe'nin 4 puan önünde lider girdi. Corendon Alanyaspor ise ligde 25 karşılaşmada 8 galibiyet, 7 beraberlik ve 10 mağlubiyetle 31 puan elde etti. Akdeniz ekibi, 27. hafta öncesinde 12. sırada yer aldı. Sarı-kırmızılı ekip, sezonun ilk yarısında 8. haftada Alanyaspor'u konuk ettiği maçtan 1-0'lık galibiyetle ayrılmıştı.

İLK 11'LER

Alanyaspor : Ertuğrul, Hadergjonaj, Aliti, Lima, Fatih, Coelho, Makouta, Vilhena, Yusuf,Sporar, Lezama.

Galatasaray : Muslera, Frankowski, Sanchez, Abdülkerim, Eren, Torreira, Lemina, Sara, Barış Alper, Morata, Osimhen.

GÜNAY NEDEN KIRMIZI KART GÖRDÜ?

Günay'ın devre arasında koridorlarda yaşanan olaylar sonrası kırmızı kart gördüğü ifade edildi.