Günay Musayeva kimdir? Günay Musayeva hayatı ve biyografisi! Günay Musayeva kaç yaşında, nereli?

Sosyal medya paylaşımları ve açıklamaları ile magazin gündeminden düşmeyen Günay Musayeva, vatandaşların merak konusu oldu. İşte Günay Musayeva hakkında merak edilenler. Günay Musayeva hayatı ve biyografisi. Günay Musayeva kimdir?

Magazin gündeminde sık sık kendine yer bulan ve sosyal medya açıklamaları ile dikkat çeken Günay Musayeva merak konusu oldu. İşte Günay Musayeva hakkında merak edilen Günay Musayeva kimdir, Günay Musayeva hayatı ve biyografisi gibi konuların detayları…

GÜNAY MUSAYEVA KİMDİR?

Doğum tarihi: 7 Şubat 1986

36yaşında

Düz Cırdaxan, Azerbaycan

Eşi: Tolga Karel (e. 2011–2015)

Boyu: 1,80 cm

Günay Musayeva 7 Şubat 1986 tarihinde Tovuz Rayonu'na bağlı Düz Cırdahan köyünde doğdu. Liseyi Düz Cırdahan'da bitirdikten sonra Bakü Devlet Üniversitesi'nin Radyo Televizyon Bölümü'nden master yaparak mezun oldu. Ağustos 2011 tarihinde oyuncu Tolga Karel ile evlendi. 2015 yılında boşandı. Bu evlilikten doğan Cihangir adında bir oğlu bulunmaktadır. Aynı zamanda Türkiye vatandaşlığı da bulunmaktadır.