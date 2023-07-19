Son Dakika: İYİ Parti'de 6 isim kesin ihraç istemiyle Merkez Disiplin Kurulu'na sevk edildi. Disipline sevk edilenlerden Günay Kodaz Gündem oldu. Peki, Günay Kodaz Kimdir, nereli, kaç yaşında? İYİ Parti'den ihraç edilen Günay Kodaz Kimdir, ne iş yapar, görevi ne, neden ihraç edildi? İYİ Parti ihraç haberleri son dakika!

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Meral Akşener'in partisinde gelen son dakika haberlerine göre 6 isim ihraç istemiyle disipline sevk edildi. Bu isimler arasında bulunanGünay Kodaz ise çok merak ediliyor, araştırılıyor. Peki,Günay Kodaz Kimdir, nereli, kaç yaşında? İyi Parti'den ihraç edilenGünay Kodaz Kimdir, ne iş yapar, görevi ne, neden ihraç edildi? İYİ Parti ihraç haberleri son dakika! İşte detaylar…

GÜNAY KODAZ KİMDİR, NERELİ, KAÇ YAŞINDA?

İYİ Parti kurucu üyelerinden biri olan Avukat Günay KODAZ Kahramanmaraş ili Elbistan ilçesine bağlı İğde Kasabasında doğdu. İğde İlkokulunda ve İğde Ortaokulunda okudu. Lise eğitimini Çorum Sağlık Meslek Lisesinde tamamladı Lisans eğitimini Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesinde tamamladı Milli Eğitim Bakanlığında Uzman Tarih Öğretmeni olarak görev yaptı Dil eğitimi için İngiltere'ye gitti ve The English Language Centre Eastbourne'de İngilizce eğitimi aldı. Anadolu Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümünü bitirdi.

GÜNAY KODAZİYİ PARTİ'DENNEDEN İHRAÇ EDİLDİ?

İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener; Merkez Disiplin Kurulu eski başkanı Ethem Baykal ile Kurucular Kurulu üyeleri Sevinç Gümüş, Tamer Kayaalp, Musa Ertugan, Günay Kodaz ve İsmet Koçak genel başkan imzasıyla kesin ihraç istemiyle Merkez Disiplin Kurulu'na sevk etti.