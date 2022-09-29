Başarılı oyuncu Günay Karacaoğlu, bir süredir birlikte olduğu Saadettin Eskiçorapçı ile nikah masasına oturdu. Günay Karacaoğlu'nun eşinin kim olduğu merak konusu oldu. Peki, Günay Karacaoğlu'nun eşi kim? Saadettin Eskiçorapçı kimdir? İşte detaylar...

Rol aldığı dizilerdeki başarısıyla adından söz ettiren sevilen oyuncu Günay Karacaoğlu, bir süredir birlikte olduğu Saadettin Eskiçorapçı ile nikah masasına oturdu. Karacaoğlu, nikah töreninden bir kareyi sosyal medya hesabından paylaşarak evlendiğini duyurdu. Peki, Günay Karacaoğlu'nun eşi kim? Saadettin Eskiçorapçı kimdir? Detaylar haberimizde...

GÜNAY KARACAOĞLU'NUN EŞİ KİM?

Rol aldığı dizilerdeki başarısıyla adından söz ettiren sevilen oyuncu Günay Karacaoğlu, 3. kez nikah masasına oturarak Prof. Dr. Saadettin Eskiçorapçı ile evlendi. Sürpriz bir şekilde nikah masasına oturan oyuncu, Instagram hesabından müjdeli haberi vererek "Reddedemeyeceğim bir teklifle geldi 'evet' dedim" ifadelerini kullandı. Oyuncunun paylaşımına Janset Paçal, Ecem Özkaya, Betül Demir, Yeşim Salkım, Yüsra Geyik ve Gonca Vuslateri gibi birçok ünlü isimden tebrik yorumu yağdı.